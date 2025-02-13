〈力積電法說〉PMIC需求續強 Q1稼動率估小增

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-13 19:25

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晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今 (13) 日舉行法說會，總經理朱憲國表示，第一季電源管理晶片 (PMIC) 需求續強，本季產能利用率估小幅提升，且 Wafer on Wafer 堆疊技術以及中介層等與合作夥伴持續開發，將是公司未來成長動能。

力積電去年第四季稅後虧損 15.01 億元，每股淨損 0.36 元，相較前季和前年同期虧損幅度大幅收斂，累計 2024 年全年度稅後虧損 67.66 億元，每股淨損 1.64 元，較前年虧損擴大。

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朱憲國說，自去年 10 月開始，由於美國總統川普力推關稅政策，部分邏輯製程客戶有提前投片，但與中國業者直接競爭的驅動 IC、CIS 產品上仍面臨壓力，記憶體投片也較弱。

朱憲國指出，目前 PMIC 需求穩定且續強，首先是車用 PMIC 近期有回溫跡象，預計未來幾季將延續，AI 相關 PMIC 則自去年第四季開始投片，現階段投片規模已擴大到每月數千片，未來在新平台和產品持續開出下，目標將挑戰單月萬片以上。

朱憲國強調，電源管理 IC 在力積電的營收比重一直擴大，現在約在 15-16%，伴隨著未來投片的量倍增態勢下，能有效填補面板驅動 IC 和 CIS 的疲弱。

針對新業務，朱憲國補充，公司跟其他合作夥伴共同開發的 AI 相關產品，如中介層還有 Wafer on Wafer 堆疊皆在進行中。