2018主流股之一：汽車電子

【撰文／張文赫】

蘋果 IPHONE X 銷售疑慮大，股王大立光 (3008)4000 元保衛戰勉強守住，蘋概股弱勢，使大盤反彈挑戰半年線失利，將回測前波低點 10322 點的支撐，看是否能打第二隻腳，下方年線也具備強勁支撐。而蘋概股的走弱也連帶中小股大跌，過去投信大幅買超的熱門標的，都出現較大的回檔，主要是年底投信結帳，被迫賣出持股，使得 OTC 出現了恐慌的氣氛，但下方半年線也有機會打第二隻腳，大盤先回檔有利明年行情，空間相對更大。

今年底的最後一個展覽就是台北新車大展，屆時各車廠又會推出全新的科技概念車，最大的重點肯定就是車用電子的新技術，以及新電動車車款的發表，相關汽車電子、電動車概念股明年一定還是主流類股之一，十年前智慧手機也只是口號，如今已經逼近飽和，這十年造就了數不清的飆股，現在起十年後電動車、科技化的汽車電子也會普及，選股就必須選越純的車電股才能搭上產業順風車。

勝麗從 DRAM 模組成功轉型汽車感測封裝

本刊長期推薦及追蹤的勝麗 (6238) 就是轉型最成功的車電股，3 年前還只是一家作 DRAM 模組的小廠，公司看見車電大趨勢，產品組合一點一點的調整，如今 DRAM 模組的比重已經大幅下降，營收幾乎都來自 CIS 感測元件的貢獻，這幾年股價翻漲好幾倍，去年甚至創下天價 415 元，今年因產品組合持續調整，營收略為衰退，但毛利率出現驚人的成長，近期外資法人也出報告調升投資評等，不斷買超。ADAS 的趨勢明朗，車用 CIS 感測器市場進入快速成長階段，在搭配特殊演算法及感測器模組後，已能針對車廠的特殊需求，推出包括車道偏移警示、車身側邊盲點偵測、前方碰撞警示及自動煞車、夜視與停車輔助等 ADAS 系統，由此來看，車廠對於 CIS 元件需求激增，未來 5 年的年複合成長率勢必會超過智慧型手機應用。隨著一線車廠相繼投入鉅資，ADAS 系統及自駕車等人工智慧相關應用研發，每台汽車安裝的 CIS 將在 2020 年跳增 1 倍至 10 套以上，包括安森美 (ON Semi)、索尼 (Sony)、豪威 (OmniVision) 等大廠正全力搶進車用 CIS 市場，並將封測訂單擴大委外，最大的受惠者就是勝麗了，訂單能見度已看到明年第 2 季，11 月營收已經創下去年 4 月以來新高，12 月還會再成長，這種最純的車電成長股，明年持續看好。

車用封測雙雄營運爆發：欣銓、逸昌

欣銓 (3264) 併購全智科後，填補物聯網、車用和資安等晶片應用最後一塊版圖，成功切入日商瑞薩車用電子晶片供應鏈，併購效益快速發酵，加上主力客戶德儀、恩智普、英飛凌、意法半導體車用和安控相關訂單湧入，今年前 3 季車用相關營收年增 3～4 成，成為公司最具成長的產品，在外資的大買下，今年以來也漲了超過 50％，逢低可介入。

逸昌 (3567) 為台灣第一家 100％專注類比及混合訊號 IC 測試廠，2010 年營收達到頂峰後，隨即擴充測試機台，但後來隨著國內客戶的 NB 產品逐漸受到行動裝置侵蝕，營運狀況走下坡後，便不再增加資本支出，經過幾年的產業秩序調整，以及新科技產品問世，業績不但由虧轉盈，還逐年成長，而車用市場新藍海是公司布局有成，順利接獲歐系車用半導體晶片大廠英飛凌測試訂單，明年第 Q1 起正式產出，而隨著折舊從高峰回落，公司毛利率因折舊減少而反彈向上，公司毛利率從 13 年的 22.45％上升到 2017 年 Q3 的 43％，折舊占營業成本從 40％降到 30％，這根本是 IC 設計或是台積電的毛利率，傲視封測業。

來源：《萬寶週刊》 1261 期

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