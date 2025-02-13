嘉義漁電案場遭撤照 台泥綠能：應差異化裁量勿讓企業淪提款機

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-13 22:39

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針對嘉義縣政府基於認定部分養殖池未有養殖之事實，廢止義竹一期漁光案 F 區農業用地作農業設施容許使用許可，台泥嘉謙綠能表示，縣府撤照裁處有違比例原則，亦嚴重影響守法漁民權益，已依法向農業部提出訴願。

回顧整起爭議事件，台泥嘉謙綠能於履約期間持續支付每公頃 30 萬年租金於陳姓養殖戶，但該戶僅於 2023 年 8 月進場養殖 3 個月，雖經持續溝通協助修繕並支付全額租金仍無法達成有效合作，導致漁電許可遭撤照。

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台泥嘉謙綠能表示，已依法向農業部提出訴願，主張縣府處分未充分考量個案差異，且 F 區另外三位養殖戶已穩定養殖，個別漁獲穩定且達法定標準，顯見案場多數設施具實質養殖效益。

台泥嘉謙綠能在訴願同時也根據合約之養殖權，於 2 月 5 日進駐該爭議池區展開養殖作業，台泥嘉謙綠能表示，期待並相信主管機關會正視制度完善需求，建立差異化裁量基準與補救機制，共同守護得之不易的綠能轉型成果。

而針對陳姓養殖戶近期又提出近 700 萬補償金索求，台泥嘉謙綠能表示，已依法向仲裁協會提起 2000 萬元損害賠償請求，以維護法治經濟秩序，也企盼以此促使相關當事人回歸理性互動。