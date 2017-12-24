【大行報告】匯豐：這是2018年十大風險 小心踩雷

匯豐日前發布報告，預計明年經濟料平穩發展，但在市場、政策和經濟方面將存在十大風險。

匯豐認為，市場風險包括美元進入牛市、美元資金市場緊縮和中國信貸危機，政策風險則包括歐央行加息、安倍經濟改革以及英國未能達成退歐協議。此外，房地產泡沫破裂、貿易中斷、美國長期利率走高，以及新興市場增長放緩均屬於經濟風險。

美元進入牛市

匯豐認為，美聯儲表現鷹派，明年美元料表現強勁，這可能預示著金融市場波動性的回歸。

若美元進入牛市，美國國債收益率曲線可能更為陡峭，新興市場股市則可能受到更多保護。

美元資金市場緊縮

匯豐預計，受美聯儲縮表和美國短期國庫券發行量增加影響，非美國銀行的短期美元流動性可能緊缺。

若這種情況發生，金融部門股票面臨的風險最大。

中國信貸隱憂

匯豐認為，市場低估了去杠桿的潛在後果。

若中國信貸出現較大問題，人民幣匯率將面臨下行壓力，中國股市可能出現重大調整，債市將承壓，美國國債則會強勁反彈。

歐央行加息

一年之前，市場僅僅price in英央行加息5bp，但英國央行在今年11月加息25bp，明年歐央行是否會是另一個英國央行？

匯豐認為，或是因為負利率政策適得其反，或是因為通脹大幅上漲，歐央行可能決定加息，而根據歐央行的前瞻指引，明年並不會加息。一旦歐央行加息，市場可能受到沖擊。

若歐央行加息，貨幣市場利率將隨著曲線陡峭而攀升，歐元將大幅走高，但歐股則可能受到負面影響。

安倍經濟改革

匯豐認為，在日本首相安倍進行的經濟改革之下，例如結構性改革，該國工資增長和通脹可能回暖，這可能推動日本央行意外退出寬松。

在削減資產購買過後，日央行可能將10年期國債收益率目標逐步上調至0%以上。

匯豐還指出，如果日央行釋放結束寬松政策的信號，美元對日元將迅速下跌至100，或更低水平。日股方面則將受到負面影響。

英國退歐協議未能達成

明年10月之前，英國退歐協議必須敲定。匯豐認為，即便在最樂觀情景下，也並不期望雙方能在十個月內達成一個完整的自由貿易協定。若英國與歐盟未能達成退歐協議，英國可能因此走向“懸崖邊緣”。

該投行預計，若這一情況出現，英鎊對美元可能跌至1.10，英國利率將大幅走低，歐股則會承壓。

房地產泡沫破裂

房價急速下降可能會降低經濟增速，並限制央行加息行動。

匯豐認為，若房地產泡沫破裂，金融部門股票可能會跑輸大市，如果消費者信心下滑，非必需消費品也將承壓。

匯市方面，在該情形下，澳元、新西蘭元、挪威克朗和瑞典克朗可能下跌最多。

貿易中斷

匯豐稱，因貿易保護主義擡頭，一些大型經濟體可能撤銷現有貿易協議、提高貿易壁壘，全球貿易或因此出現中斷。

因公司更註重國際化，歐洲和日本面臨的風險更大。盡管貿易中斷被視為新興市場的重大風險，但考慮到其經濟主要靠內需拉動，貿易中斷帶來的影響比較有限。

美國長期利率攀升

匯豐認為，資本投入的增加、生產力提升都將推進經濟發展，這可能導致美聯儲官員上調對經濟實際自然利率的預估，引發長期利率攀升，給金融市場帶來意想不到的風險。

在報告中，匯豐指出，這可能會增加資產之間的波動性。

股市方面，貨幣政策收緊可能降低股票估值水平。短周期行業和金融業股票表現更好。

此外，新興市場貨幣將表現疲軟，黃金走低。

新興市場增長放緩

匯豐認為，明年新興市場增長可能突然放緩，這可能由中國主導，同時，通脹升溫，公共財政也將出現惡化。

若中國經濟增速突然放緩，將對新興市場（特別是亞洲）股市構成下行壓力。成熟市場股市同樣將受到負面影響，但該市場將成為避險天堂。

若通脹驟然升溫，因央行必須做出回應，這可能引發拋售潮。

若公共財政惡化，可能會引發新興市場資產出現獲利了結，但不會令全球轉向風險規避模式。

本文來自華爾街見聞

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