美國宣布徵收25％關稅 加拿大、墨西哥將祭報復性措施！
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-02-03 08:00
美國政府上周六（1 日）宣布，總統川普簽署關稅令，對加拿大和墨西哥的進口產品徵收 25% 額外關稅，對加拿大能源資源徵收 10% 關稅，暫定 4 日生效。白宮表示，如果美方遭報復，可能會加大關稅力度。
在美國宣布對加拿大徵稅後，加拿大總理杜魯道在社交媒體表示，他當天會見了加拿大各省省長和內閣，還將與墨西哥總統薛恩鮑姆通話。杜魯道稱，加方不希望出現這種情況，但加拿大已做好準備。
據《路透社》報導，杜魯道隨後召開記者會稱，為了報復美國，加拿大將對價值 1,550 億加元的美國產品徵收 25% 的關稅。其中 300 億加元商品將在 2 月 4 日生效，1,250 億加元商品將在 21 天內生效。
杜魯道還表示，正在考慮幾項非關稅措施，包括涉及關鍵礦產、能源採購和其他夥伴的措施。
同一天，薛恩鮑姆表示，將採取反制措施，她已經指示墨西哥經濟部長埃布拉德啟動「B 計畫」，向美國輸墨產品加徵關稅。
薛恩鮑姆表示：「當我國與其他國家談判時，當我國與其他國家交往時，我國總是昂首挺胸，從不低頭，我們是平等的」。
她強調，墨西哥是一個自由、獨立、自主的國家。墨方有能力因應任何情況。
據《路透社》報導，薛恩鮑姆拒絕美國有關墨國政府與販毒集團結盟的指控，稱這類說法是「造謠中傷」。
薛恩鮑姆在社群平台 X 發出長文，強調墨西哥政府不希望與這個北方鄰國對抗，而是尋求合作與對話。
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