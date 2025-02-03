美方宣布對輸美產品加徵10%關稅 中國商務部、外交部回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-03 08:30

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美國東部時間上周六（1 日）晚間 8 時許，美國白宮發布事實清單，宣布以芬太尼等問題為由，對中國輸美產品加徵 10% 關稅，中方對此強烈不滿，堅決反對，將向世貿組織（WTO）提起訴訟，並採取反制措施。

中國商務部新聞發言人周日表示，美方單邊加徵關稅的做法，嚴重違反 WTO 規則，不僅無益於解決自身問題，也破壞中美正常經貿合作。中方將向 WTO 提起訴訟，並將採取相應反制措施，堅定維護自身權益。

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中方希望美方客觀、理性看待和處理芬太尼等問題，而不是動輒以關稅手段威脅他國。中方敦促美方糾正錯誤做法，與中方相向而行，在平等互利、相互尊重基礎上，直面問題，坦誠對話，加強合作，管控分歧。

中國外交部發言人同日表示，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一。芬太尼是美國的問題。本著人道主義精神，中國為美國處理芬太尼問題提供了支持。

中國外交部發言人說，應美方請求，中方於 2019 年宣布正式整類列管芬太尼類物質，是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家。中方同美方展開了廣泛禁毒合作，並取得顯著成效，有目共睹。

中國外交部發言人稱，美方應客觀、理性看待和處理芬太尼問題，而不是動輒以關稅手段威脅他國。美方加徵關稅的做法，不具建設性，勢必影響雙方今後就禁毒問題展開合作。