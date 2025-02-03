〈走進中國〉19.9元「招財神器」賣爆 年輕人人手一個過春節

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-03 07:30

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「一杯奶茶錢買到真黃金。」人民幣（下同）19.9 元的黃金貼，正點亮中國年輕人的手機殼。

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界面財經號《天下網商》指出，在杭州市中心某家商場的品牌黃金專櫃，一問黃金貼，店員「秒懂」，立馬從櫃台下拿出一盒黃金貼，「暴富」、「富瘦雙全」、「招財 Hello Kitty 貓」…… 總有一款戳中消費者對新年的小期待。

2 毫克足金，價格 19.9 元，是店裡暢銷品。「最近賣得特別好，有顧客昨天買了 10 幾個，說是去送人的。」店員說。

某知名黃金品牌店員表示，本店黃金貼已經售罄，但消費者可先在後台系統選擇好款式，現場同城調貨。

周大福以生肖為題材，0.2 克蛇年黃金貼售價 360 元。

黃金貼的克重一般位於 2 毫克到 0.2 克，且一般標注「999 足金」，背面顯示鋼印和克重。

「到底有多少人，不知道 2 毫克等於 0.002 克黃金！」有網友在小紅書發帖稱，她和朋友去買黃金貼，並不明白 2 毫克的真正重量，以為是 0.02 克，實際克重相差 10 倍，還以為自己賺到了便宜。上網一看，發現很多人和她一樣，稀裡糊塗買了黃金貼。

「上頭」過後，也有人開始了清醒地計算，發現黃金貼似乎並不是一筆划算的買賣。「在一個品牌店買了，79 元 2 毫克，算下來相當於 39,500 元 / 克，實際黃金飾品的價格大約在 836 元 / 克左右！」一位網友表示。

以市面上普遍的市場價 19.9 元 / 2 毫克計算，每克重也達到近萬元。

也有消費者分析，按克重計算是成本價，商家還要付設計費、工藝費等。

「十塊二十塊的要啥自行車，能買到鍍金的就不錯了。0.1 克的是 99 元一個，1 克版本的也不是沒有，不管哪個版本都要工藝費，怎麼可能按克價賣。」

「這個玩意就是賣個工費、賣個款式，賬要這樣算滑不滑得來的話，那買金條放著最划得來了。」