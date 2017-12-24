【香港地產】香港置業: 本年至今二手居屋註冊金額暫錄記錄次高

香港置業行政總裁李志成表示，據土地註冊處資料顯示，本年至今(截至12月21日)二手居屋註冊暫錄4,477宗，雖然相比2016年全年的5,036宗下跌約11.1%，但註冊金額表現則非常亮麗，本年至今二手居屋註冊金額暫錄約196.2億元，較2016年全年的184.3億元升約6.4%；若與2010年最高紀錄的197.0億元比較僅低約0.4%，暫屬有記錄以來次高。

隨著樓價持續攀升，本年至今平均每宗二手居屋註冊金額攀升至約438.3萬元，首次衝破4百萬關口，創出歷史新高；且數值較去年全年約366.0萬元上升約19.8%。雖然如此，若與本年至今每宗整體二手住宅(包括公營及私營)註冊金額約693.3萬元相比，平均每宗二手居屋仍低約36.8%。

本年至今300萬元或以下二手居屋註冊量大跌逾7成

以註冊金額劃分本年至今二手居屋註冊表現，其中價值300萬元或以下類別暫錄得337宗註冊，較去年全年的1,272宗急挫約73.5%；涉及註冊金額約7.7億元，按年大跌約76.4%。價值300萬元以上至500萬元類別本年至今暫錄得3,061宗註冊，較去年全年的3,366宗下跌約9.1%；涉及註冊金額約126.3億元，按年下跌約2.7%。

反觀，價值500萬元以上的類別本年至今暫錄得1,079宗註冊，較去年全年的398宗急增約1.71倍；涉及註冊金額約62.3億元，按年大增約1.8倍，遠遠跑贏大市(見表)。

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