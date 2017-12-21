進口貨物低價免稅門檻降至2000元 明年元旦實施

財政部今 (21) 日宣布，為了維持租稅公平，提供國內外業者公平合理競爭環境，自明年 1 月 1 日起，進口貨物低價免稅限額，由現行新台幣 3000 元調整為 2000 元。

財政部關務署表示，進口貨物低價免稅門檻於 1998 年訂定，當時基於減輕業者營運負擔、節省海關稽徵成本，並考量國際規範，訂定現行低價免稅限額 3000 元。

近幾年來，電子商務蓬勃發展，跨境網購交易盛行，考量國內業者銷售相同或類似貨物給予國內消費者需繳稅，國外業者卻不需繳稅，產生租稅公平的問題。

另一方面，海關多年來致力通關自動化、無紙化及便捷化之稅費線上扣繳及彙總繳稅措施，取代人工繳現作業方式，使進口稅費之稽徵成本大幅降低，財政部於今年 9 月 7 日正式公告調整進口低價免稅限額為 2000 元，自明年 1 月 1 日生效實施。

關務署進一步表示，海關通關系統已完成相關收單並調整計稅程式，預定在明年 1 月 1 日上線，並提醒低價免稅限額調整措施的實施日期，以報單所載進口日期，即載運貨物之運輸工具進口日為準，非跨境網購交易日期。

也就是說，交易日期為明年 1 月 1 日以前，但進口日期為明年 1 月 1 日 (含) 以後的進口案件，適用上開新措施規定。