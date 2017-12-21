中鋼暫停旗下新能生技乙醇設廠案，擬投資27.67億元進行輸送改造

【財訊快報／李娟萍報導】中鋼 (2002) 董事會昨日通過，暫停轉投資新能生技乙醇設廠案、並將投資 27.67 億元進行「煤鐡礦輸送流程改造及輸送設備拆建工程」，以方便儲區原料調度。中鋼執行副總經理王錫欽指出，中鋼轉投資的新能生技，擬以轉爐氣透過生物發酵方法生產酒精，在經過實驗工廠生產後，本想進一步量產，但現在考量技術及生產風險，決定暫緩量產。該公司已收的投資額 8 億元，將辦理減資 6.96 億元，此一實驗廠仍設在小港廠區，公司也仍存在。



此外，中鋼董事會也通過投資 27.67 億元，進行「煤鐡礦輸送流程改造及輸送設備拆建工程」。此案目的為設備更新、改善環保，計畫期間自 107 年 1 月至 113 年 12 月，為期 84 個月。



王錫欽表示，投資這項工程，也為了方便不同階段高爐儲區調度，因中鋼一、二階料廠在一區， 三、四階則在另一區，完成此一輸送工程，可調度方便。



中鋼也通過重要人事案，調整部分經理人員職務案，將行政部門助理副總經理張秋波升任行政部門副總經理，技術部門助理副總經理蔡松釗升任技術部門副總經理，自 107 年 1 月 1 日起生效。



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