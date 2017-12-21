資安事件頻傳 銀行最擔心兩件事情

根據安永與國際金融協會最新發布的「全球銀行風險管理調查」顯示，面對新法規與監管機制，銀行風險管理部門最擔心的是「組織內部的網路安全」以及「數位轉型的風險」。

安永指出，在各項風險中，有高達 57% 的董事會及 77% 的風控長認為「資訊安全」風險最高，排名首位，其次依序為法遵、員工行為風險，以及企業文化。

安永企業管理諮詢服務公司執行副總張騰龍表示，近年來發生多起資安事件，金融業者或銀行投注較多精力，包括洗錢防制、肥咖條款、共同申報準則 (CRS) 等。

不過，張騰龍認為，除了合規，企業風險應全面評估，包括資安，以及法遵、員工行為風險，與企業文化皆須評估，以了解公司當前的風險評估機制，是否能對前述風險作有效的管理。

至於數位轉型風險部分，銀行邁向數位化，競爭對手也邁向數位化，金融科技公司則破壞原有的金融服務型態，新科技的發展例如區塊鏈、機器人自動化 (RPA) 已廣為人知。

根據安永調查報告，數位轉型主要有四個面向，包括加強流程簡化及自動化、導入新科技與技術、數位化風險管理及數位化應用的挑戰。

張騰龍表示，台灣很多業者嘗試運用機器人顧問、行動網路銀行等。不過，要注意的是，應該透過新科技的應用，測試企業是否因而產生營運上的風險，風險管理機制有沒有能力即時防範；甚至是運用新科技，使風險管理做得更完善。