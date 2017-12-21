一銀統籌主辦華友聯5年期19億元聯貸案，12/20完成簽約

【財訊快報／陳品親報導】第一金 (2892) 旗下第一銀統籌主辦國內上市公司華友聯開發 (1436)5 年期 19 億元聯貸案，於昨(20) 日舉辦簽約儀式，由一銀總經理鄭美玲及華友聯董事長陸炤廷共同進行換約。該聯貸案係由一銀統籌主辦，台灣土地銀行共同主辦，另有全國農業金庫、華南商業銀行、陽信商業銀行參貸，聯貸資金用以償還既有金融性負債、充實中期營運週轉金及興建楊梅倉儲物流中心。



華友聯開發近幾年經營高雄、台南等南臺灣房地產市場有成，採先建後售，並鎖定自住及換屋實質需求的客群，以推出中、低價位產品為主，106 年前三季營收達 14.8 億元，已超越去年全年營收 13.1 億元，在獲利方面，前三季稅前淨利達 1.77 億元，較去年同期大幅成長 265%。



此外，為活化資產，未來將開發桃園市楊梅區 1.5 萬坪土地，興建倉儲物流中心出租予大型物流業者，跨足不動產租賃業。



華友聯集團展現深耕南台灣房地產的決心，將在高雄鳳山文山特區興建一棟地上 14 樓商辦大樓，作為華友聯開發、華友聯市地重劃、屏東 H 會館等集團企業的營運總部，預計投入經費 5.5 億元，已於今年 12 月初動土，預計 109 年完工啟用。







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