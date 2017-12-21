盤前財經大事搶先讀2017年12月21日

今日操盤前瞻

中央銀行召開理監事會議

法說：瑞昱、國巨、景碩、美磊、大魯閣等

股東會：嘉泥、台船、晶相光

日本央行政策利率

紐西蘭第三季 GDP

加拿大 11 月 CPI

美國第三季 GDP

美國 12 月 16 日當週首次申請失業救濟人數

美稅改法案過關 元旦生效 10 年國債殖利率創 9 個月新高

美國聯邦眾議院 19 日以 227 對 203 票通過稅改方案，參議院隨後以 51 票對 48 票通過修正版本，拿掉 3 項違反參院規定的條款，預料眾議院 20 日可望重新表決通過新版本，在聖誕節前呈送總統川普簽署，明年 1 月正式生效。川普將於稍後召開記者會，宣布這是一個「歷史性」的勝利。美股早盤反覆，美國 10 年期國債殖利率升至 2.495%，創 9 個月新高。閱讀全文...

川普耐心快耗盡... 中美貿易亂流 2018 才要展開？

專家預估情勢到 2018 年可能愈來愈「難看」，因為川普的耐心顯然快到盡頭，特別是他之前盼中國能在核武問題施壓北韓，並於貿易方面對中國「網開一面」。川普及其貿易團隊預計未來數月將宣佈部份大型調查，包括可能導致對中國進口商品課徵關稅的鋼鐵與智慧財產權等議題。閱讀全文...

〈彭總裁將退休〉「彭規」是穩定台灣經濟重要力量 看接任者的難題

台灣央行總裁彭淮南明 (20) 日將主持本次任期最後一次理監事會議，彭總裁在帶領台灣走過近 20 個年頭後，退休在即，對未來新任總裁的期許受到關注，特別是「彭規」能否得到延續，抑或是出現全新的貨幣政策操作方式，將主導未來台灣經濟走勢，有待觀察。閱讀全文...

〈蘋果遭降評〉童子賢：市場總期待表現好的廠商還要更好

蘋果 (AAPL-US) 遭到外資降評，引起市場議論，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (20) 日對此指出，分析師、投資人乃至市場，對表現好的廠商看法多是好還要更好，但這些多數是針對股價表現而做的評價，至於許多新應用未在今年發酵，他則認為，台灣廠商應該比 4、5 年前樂觀，因為產業又朝開放架構走，對台廠來說機會並不少。閱讀全文...

中國再頒禁韓令 薩德概念股全倒

南韓投資者再次痛苦地體會到中國數百萬旅客的強大影響力。中國再度發布「禁韓令」，致使對鄰近的中國動態相當敏感的南韓股市週三下跌，拖累基準股指 Kospi。薩德概念股 (包含零售、航空和酒店類股) 首當其衝。閱讀全文...