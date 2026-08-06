威剛7月營收連5月創高 Q3續攀峰、DRAM明年缺更大

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-08-06 16:26

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (6) 日召開法說會並公布 7 月營收，單月合併營收衝上 183.8 億元，月增 25.4%、年增 331.3%，連續第 5 個月改寫歷史新高。公司表示，隨 DRAM 及 NAND Flash 價格持續上漲、通路庫存回到健康水位，加上客戶拉貨力道升溫，第三季營收可望優於第二季，營運持續攀高。

威剛董事長陳立白。(鉅亨網資料照)

威剛累計今年前 7 月合併營收達 826.5 億元，年增 206.7%，已大幅超越 2025 年全年營收 530.4 億元。從產品組合來看，7 月 DRAM 營收達 140.8 億元，占整體營收比重 76.6%；SSD 占比 20.1%，記憶卡、隨身碟及其他產品占比 3.3%。

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威剛董事長陳立白表示，今年第三季已不只是傳統旺季行情，而是 AI 應用全面擴張帶動的「新常態」。AI 需求正逐步取代過去由 PC 及手機主導的景氣循環，成為記憶體市場最重要的成長引擎，也使產業由短期價格循環，逐漸轉變為長期需求驅動。

展望第三季，威剛指出，目前 DRAM 合約價格漲幅已超過 20%，NAND Flash 漲幅更達 35% 至 40%。在需求增加、價格走揚及貨源穩定三大利多帶動下，預期第三季營收將持續成長，並進一步擴大全年營運成果。

威剛發言人林明慧表示，目前記憶體市場供給仍相當吃緊，下半年至 2027 年仍將維持賣方市場，第四季及明年上半年價格可望持續上漲，其中 DRAM 明年供給甚至會比今年更加緊張，NAND Flash 明年上半年也將維持供不應求。

她指出，目前漲價趨勢仍由記憶體原廠主導，整體市場方向並未改變。隨 AI 伺服器需求持續強勁，記憶體原廠將更多產能轉向高頻寬記憶體 (HBM) 及高階產品，進一步排擠一般型 DRAM 及 NAND Flash 供給。

就 DRAM 產品來看，威剛認為，DDR4 及 DDR5 明年都將維持缺貨，不過隨 PC 及伺服器平台持續升級，DDR5 已逐步成為市場主流，長期而言，DDR5 供給吃緊程度將比 DDR4 更為嚴峻。

威剛表示，今年 4、5 月通路市場需求一度相對疲弱，公司也提供部分價格支援，不過自 6 月下旬至 7 月，通路庫存已逐步回到健康水位，需求同步回升，目前 8 月市況看來也優於 4、5 月。

除通路市場外，PC、工控及企業應用客戶需求也維持穩健增長，客戶備貨動能持續增溫。威剛預期，在需求回升及記憶體價格持續上揚帶動下，第三季營收將高於第二季。

庫存方面，威剛第二季底庫存金額約 494 億元，其中 DRAM 庫存周轉約 3 個月，NAND Flash 約 5 個月，與第一季大致相當。

林明慧表示，由於預期 2027 年供給將更加吃緊，公司目前並無調降庫存的規畫。第三季庫存金額可能隨產品平均售價上漲而增加，但實際庫存數量預估與第二季相近。

為確保中長期貨源，威剛去年已與多家 DRAM 及 NAND Flash 原廠簽訂長期供貨合約 (LTA)，目前也正積極洽談 2027 年度供貨，希望取得與今年相當的供貨量，以因應持續成長的客戶需求。

至於市場關注中國長鑫存儲擴產及資本市場規畫，威剛認為，即使長鑫未來增加新產能或推動新計畫，整體位元產出預估仍與今年相近，加上 AI 需求持續強勁，對 2027 年整體記憶體市場供給影響有限。