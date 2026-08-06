鉅亨網記者劉玟妤 台北
世紀風電 (2072-TW) 公告最新財報，累計今年上半年稅後純益 16.91 億元，年增超過 9 成，每股純益 9.3 元，創歷史同期新高。世紀風電指出，下半年工程進度如其推進，加上水下基礎統包工程 (EPC) 比重提升，看好今年營收再創高，且訂單能見度已看至 2029 年。
世紀風電第二季營收 48.98 億元，季增 24.1%，年增 86.6%；毛利率 20.6%，季減 10.3 個百分點，年減 4.5 個百分點；營益率 18.8%，季減 9.5 個百分點，年減 1.9 個百分點；稅後純益 7.88 億，季減 12.7%，年增 70.8%，每股純益 4.11 元，創歷史同期新高。
世紀風電表示，受惠水下基礎 EPC 比重提升，且工程進度如其認列，推升第二季營收表現。毛利率方面，則因 EPC 專案涵蓋範疇較廣，加上合約總值較高，進一步稀釋第二季毛利水準。
世紀風電累計今年上半年營收 88.46 億元，年增 63.3%；毛利率 25.2%，年增 1.8 個百分點；營益率 23.1%，年增 3.3 個百分點；稅後純益 16.92 億元，年增 91%，每股純益 9.3 元，寫歷史同期新高。
世紀風電董事會今年 6 月通過以發行新股方式，取得世紀樺欣 (7752-TW)100% 股權，並擬更名為「世紀能源設備」，將於 8 月 12 日股東臨時會決議。整併後，計畫透過上下游整合，世紀風電可完整發揮台北港與台中港的雙基地優勢，未來在關鍵零組件掌握、原物料共同採購、品質控管與工程管理可望發揮綜效。
展望後市，世紀風電表示將鎖定三大發展方向，包括深耕台灣市場、拓展海外商機，以及布局全方位能源。
另外，世紀風電首度啟動「半年配」，董事會通過上半年盈餘分配案，決議配發每股現金股利 6 元，現金股利發放率約 68%
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