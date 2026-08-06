世紀風電 (2072-TW) 公告最新財報，累計今年上半年稅後純益 16.91 億元，年增超過 9 成，每股純益 9.3 元，創歷史同期新高。世紀風電指出，下半年工程進度如其推進，加上水下基礎統包工程 (EPC) 比重提升，看好今年營收再創高，且訂單能見度已看至 2029 年。