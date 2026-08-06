鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-08-06 15:50

任天堂周四 (6 日) 公布了 2026 財年第一季度 (4 月至 6 月) 財報，表現遠優於市場預期。儘管營收較去年同期下降 9.5% 至 5,178 億日元，但歸屬於母公司的淨利潤大幅增長 53.5%，達到 1,474 億日元，遠高於分析師預測的 1,170 億日元。營業利潤更飆升 150.5% 至 1,426 億日元，較去年同期翻倍。

任天堂Q1利潤飆升 關稅退稅與Switch 2軟體銷量成主要推手(圖:shutterstock)

此次利潤激增的主因之一是美國退還了先前徵收的關稅成本，顯著降低了銷售成本。此外，數位銷售額同比增長 90%，且受《超級瑪利歐銀河》電影帶動，IP 相關業務收入也增長超過一倍。同時，日元疲軟也為銷售額貢獻了約 390 億日元的正面影響。

‌



硬體方面，Switch 2 在當季售出 382 萬台。分析師指出，由於任天堂預計於 9 月 1 日調漲國際市場售價，這可能引發了部分提前購買的「末班車」需求。

軟體方面，銷量達到 946 萬份，主要由內部開發的《朋友收藏：夢想生活》(7.94 萬份) 和《寶可夢 Pokopia》領軍。