鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-10 17:27

日本遊戲巨頭任天堂股價近日遭遇強烈賣壓，反映出投資人對其下一代主機「Switch 2」初期軟體陣容的極度不安。導致股價在周三 (10 日) 盤中一度續跌 8.2%，跌至 7103 日元。

引發本次股價崩盤的導火線是 6 月 9 日舉辦的「Nintendo Direct」發表會。會中雖然公開了經典作品《薩爾達傳說：時之笛》的重製版以及多款移植作品，但市場引頸期盼的全新 3D 瑪利歐或其他定義品牌的首發大作卻消聲匿跡。

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分析師對此給予嚴厲評價。Asymmetric Advisors 策略師 Amir Anvarzadeh 指出，目前的陣容多為 N64 時代作品的「炒冷飯」，顯然缺乏能帶動新主機銷售的殺手級軟體。晨星分析師 Kazunori Ito 表示，遊戲出貨指引的下滑，顯示任天堂對其產品線缺乏信心。

受軟體銷售疲軟和零件成本上漲的擔憂影響，任天堂股價今年迄今下跌約 30%。

此前，受記憶體晶片成本激增影響，任天堂宣布，Switch 2 日本型號自 5 月 25 日起調漲 10000 日元至 59980 日元，美國等海外市場也預計在 9 月跟進。對於價格敏感的休閒玩家群體而言，這無疑是一大打擊。

分析師一致認為，任天堂迫切需要強大的首發陣容來確保從舊主機平穩過渡到 Switch 2。雖然短期內依靠現有遊戲庫的移植與重製可填補空缺，但長期而言，這釋放了開發進度緩慢的危險訊號。