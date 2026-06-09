鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-09 21:54

法國競爭、消費與反欺詐總局（DGCCRF）8 日（周一）正式宣布，對日本遊戲巨頭任天堂歐洲公司處以 3,500 萬歐元罰款。

任天堂Switch手柄品質問題，在法國遭重罰3,500萬歐元。（圖：Shutterstock）

法國競爭、消費與反欺詐總局的理由是該公司在 2018 年至 2023 年期間對 Switch 主機 Joy-Con 手柄搖桿漂移缺陷採取具有誤導性的商業行為，損害了消費者知情權與公平交易權。該案也成為法國針對消費電子企業產品品質問題開出的最高罰單之一。

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任天堂已同意支付這筆罰款，並承諾在法國官網首頁發布聲明，同時在法國市場提供更清晰的產品缺陷訊息和更便捷的維修服務。

不過，任天堂否認有故意誤導消費者的行為，強調這筆罰款不代表企業認罪，此次繳納罰金僅為雙方達成和解。

所謂搖桿漂移（Joy-Con drift），指的是 Switch 原裝 Joy-Con 的模擬搖桿在無手指觸碰情況下出現自動偏移或走位，嚴重時伴隨卡滯與誤觸發，甚至在菜單界面裡自己亂跑。這個毛病並非偶發個案。

自 2017 年 Switch 首發以來，憑藉可分離式 Joy-Con 手柄和靈活遊戲模式迅速風靡全球。目前 Switch 全球銷量已突破 1.55 億台，成為任天堂歷史上最暢銷遊戲主機。

然而，幾乎從發售初期開始，玩家就陸續通報 Joy-Con 手柄出現搖桿漂移問題。論壇、維權組織與各國消費者保護機構收到的相關投訴數以萬計。

拆解分析表明，Joy-Con 漂移源於手柄搖桿內部設計缺陷。任天堂採用的 ALPS 搖桿組件缺少有效防塵保護，微小灰塵和碎屑易進入內部，導致接觸不良和信號誤觸發。

同時，搖桿的碳膜電阻片耐磨性不足，長期使用後會出現磨損，進一步加劇漂移現象。這些問題本可通過改進設計解決，但任天堂在初期並未採取相應措施。

法國監管部門的調查顯示，任天堂至少在 2018 年就已知曉 Joy-Con 漂移問題的普遍性，內部測試數據顯示故障發生率遠超行業標準。