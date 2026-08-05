鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-05 11:58

經濟部智慧財產局公布近十年綠商標報告，2016 至 2025 年間國內綠商標申請量突破 12.6 萬件，占總申請量 14.10%，顯示企業正積極透過智慧財產權打造永續護城河。本土申請人占比高達 76%，由統一 (1216-TW) 以 2274 件奪冠，展現台灣產業轉型實力，外商蘋果與任天堂則分居二、三。氣候變遷類別近兩年更呈爆發性成長逾 150%，智慧局建議企業應加速將減碳技術與綠色商品商標化，搶占全球淨零轉型先機。

經濟部智慧財產局今天公布我國綠商標十年全解析報告，深入分析 2016 至 2025 年間共十年的商標數據。報告顯示，近十年來台灣綠商標申請量已超越 12.6 萬件，占整體商標申請量的 14.10%，等於每 7 件商標申請案中就有 1 件具備綠色基因，協助企業在 ESG 賽道中精準布局。

‌



在產品類別分布方面，綠商標依循歐盟標準分為九大類，其中節約能源占 32.34%、污染控制占 25.69% 以及能源產品占 19.79%，三大核心合計占比近八成，構成台灣綠色經濟的主要支撐。值得注意的是，氣候變遷領域雖然目前總體占比約 5.47%，但在 2024 至 2025 年間展現爆發性成長，兩年內增幅超過 150%，成為驅動未來十年綠色轉型的核心動能。

從申請人國籍結構來看，台灣籍申請人占比高達 76%，高居各國第一，反映本土產業已擺脫早期技術進口模式，實現全面覺醒並成為綠色轉型的主力。在個別企業排行榜中，統一以 2274 件申請量持續蟬聯第一，凸顯本土零售龍頭將永續概念融入日常消費的戰略布局。

外商部分則由美商蘋果公司的 811 件與日商任天堂公司的 263 件分居二、三名，顯示國際大廠對綠色專利的精準布局。此外，光陽工業在運輸類別位居首位，展現本土機車品牌在電動載具轉型的領導地位。