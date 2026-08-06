鉅亨網新聞中心 2026-08-06 13:10

南韓科技巨頭三星電子 (005930KS) （Samsung）宣布，將透過旗下 Samsung Wallet 為全球最多 8 億部新款 Galaxy 智慧型手機導入原生穩定幣功能，推動行動支付平台朝數位資產管理與金融服務生態系統轉型。此舉也凸顯三星加速布局加密貨幣應用市場的企圖。

根據三星規劃，該項新功能未來將支援包括與法定貨幣掛鉤的儲蓄及支付帳戶，預計涵蓋如 USDC 等主流穩定幣代幣。

‌



此次擴展計畫奠基於三星現有的加密錢包基礎設施，並將借鏡韓國國內近 1,900 萬名 Samsung Wallet 用戶的市場基礎。未來，三星計畫在全球 61 個國家與地區將支付、獎勵與數位資產深度整合於同一生態系中。

三星近年來持續加深在數位資產領域的佈局。除了持有 Upbit 營運商 Dunamu 高達 4.08 億美元的股權外，也密切關注南韓正積極制定的《數位資產基本法》，其相關技術架構未來預計將支援美元與韓元等多元計價的穩定幣。

發表會的示範展示中，三星曾亮相由 Circle 發行的 USDC，不過三星官方目前尚未正式確認 USDC 或 USDT 為獨家官方合作夥伴。

針對市場高度關注的上線時程與技術細節，三星現階段尚未公佈具體的功能推出時間表、首批支援的國家與地區名單，以及所依賴的底層公鏈、託管模式與用戶私鑰歸屬等核心機制。

儘管南韓本地用戶已搶先體驗部分更新，但各地區的實際落實進度仍有待官方進一步公告。