鉅亨網編譯陳又嘉 2026-08-06 13:00

摩根大通 (JPMorgan) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 警告，金融市場整體槓桿水準依然偏高，投資人應留意部分隱藏性借貸，可能在市場震盪時放大衝擊。

他接受《CNBC》專訪時談到，「融資餘額 (margin debt) 已創下歷史新高。還有許多你看不到的融資，因為它們並不被稱作融資餘額，而是以其他名稱存在。這類槓桿有些是公開的，有些則是隱藏的。」

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戴蒙指出，這些槓桿透過主要經紀商、避險基金、ETF 及美債套利交易等方式取得的借貸。「市場整體槓桿相當高。」

近來市場再度關注金融市場槓桿風險，原因包括美股估值偏高、避險基金槓桿接近歷史高點，以及大規模美債基差交易，都引發市場擔憂金融體系部分領域的脆弱性可能正在累積。

戴蒙表示，高槓桿意味著只要單一投資人或基金出現問題，就可能引發更廣泛的市場波動。「當市場存在這種情況時，就更有可能出現某個人迅速擾亂市場，而市場參與者也會因此受到驚嚇。」

專注 AI 投資的避險基金 Situational Awareness 近期因高槓桿押注科技股失利，觸發追加保證金，被迫出售大部分上市股票投資組合，蒙受重大損失。

當被問及此事件時，身為 Situational Awareness 主經紀商之一的摩根大通，戴蒙表示，這起事件反而證明市場有能力吸收單一機構倒閉所帶來的衝擊，而未引發更大規模的市場動盪。

他也並未將目前的高槓桿形容為系統性風險，並指出市場過去通常都能消化個別機構的失敗。「我不會說這已經高到屬於系統性風險，或一定會引發災難，但它確實很高。」

戴蒙強調，目前的市場環境與 2008 年金融危機有所不同，他認為，單靠高槓桿本身並不一定會引發系統性壓力。

他表示，「真正糟糕的是市場出現實質損失。當年問題並不是槓桿，而是房貸資產將實現的龐大損失。」

戴蒙也指出，銀行將持續依市場情況調整抵押品要求。「當市場波動加劇時，結算機構與銀行通常都會要求更多抵押品，所以你很可能會看到這種情況發生。」

此外，戴蒙也警告，資本需求的結構性增加，可能再次推升通膨壓力。他指出，政府財政赤字、基礎建設投資以及全球重新擴軍，都將支撐長期利率維持在較高水準。