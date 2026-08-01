鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-08-01 08:33

世紀風電 (2072-TW) 持續受惠離岸風電 3-1、3-2 期風場進入建置高峰，而 3-3 期也即將選商，預計將啟動深水區浮動式離岸風電計畫，世紀風電也有望切入，預期今年至 2029 年營運逐年攀升，激勵世紀風電本周無懼大盤震盪，漲逾 7%，收復 5 日線。

台股本周暴跌又暴漲，世紀風電相對持穩，本周漲幅 7.69%，周五 (31 日) 最高漲至 160 元，終場收 154 元，收復 5 日線。不過三大法人本周並無著墨太多，本周僅買超 33 張。

‌



世紀風電搭離岸風電 3-1 與 3-2 期國產化順風車，整體風場建置預計延續至 2029 年，公司可望持續受惠。而 3-3 期預計今年完成選商，並在 2030 至 2031 年完成併網，世紀風電除持續聚焦水下基礎需求，董事長賴文祥也透露，世紀風電也有機會切入浮動式平台商機。

賴文祥認為，台灣勢必得推動浮動式平台，且裝置容量不多，因此呼籲政府應提早布局、加速推廣，並提高躉購價格，即早推動示範風場，避免 2035 年讓業者措手不及。

賴文祥進一步提到，世紀風電也將參與浮動式平台，雖目前設計尚未定案，但從國外案例來看，浮動式用鋼量將較固定式高出 4000 至 5000 噸，不過仍要看場域與風機大小而定。

世紀風電 6 月營收 17.18 億元，月增 11.41%，年增 1.01 倍；累計今年上半年營收 88.46 億元，年增 63.32%。