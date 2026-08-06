愛普*三箭齊發拚營收數倍成長 VHM 2028年接棒添動能
鉅亨網記者魏志豪 台北
愛普 *(6531-TW) 今 (6) 日召開法說會，展望後市，公司看好，隨著 IoTRAM 應用市場持續擴展、需求維持強勁，S-SiCap 旗下 IPC、LSC 與 IPD 產品進入量產持續放量，加上 VHM 預計自 2028 年開始貢獻營收，產品組合將持續優化。公司看好三大產品線成長動能延續，預期未來幾年營收可望以倍數成長。
愛普 * 第二季營收 23.63 億元，年增 78%，毛利率 49%，營益率 31%，歸屬於母公司業主淨利 6.81 億元，每股盈餘為 4.18 元，較去年同期轉盈，獲利表現顯著提升。
愛普 * 第二季營收與獲利同步攀升，主要受惠於 IoTRAM 客製化記憶體需求持續強勁，以及 S SiCap 矽電容產品持續放量出貨，推升營收創歷史新高，且因銷售客戶組合優化進一步提升毛利率，帶動獲利成長。
從各產品線來看，IoTRAM 產品維持強勁成長，除各終端應用需求穩步提升外，標準型 DRAM 的成本攀升及供給壓力也促使客戶加速導入 IoTRAM 解決方案，進一步拓展應用市場。同時，新一代 ApSRAM 產品已有多項穿戴式裝置應用進入量產，也有多個 MCU 新專案持續推進設計導入。
S-SiCap 產品線延續前季高水準，第二季營收達 6.38 億元，季增 12%、年增 273%，主要受惠 Interposer with S-SiCap (IPC) 專案出貨持續成長。此外，嵌入基板的矽電容 (IPD, embedded in substrate) 亦於本季進入量產出貨。目前需求能見度高，預期將在下半年有顯著營收貢獻，明年大規模放量。
針對市場關注愛普 * 的矽電容成功進入 AI 基礎設施大客戶的先進封裝供應鏈，扮演解決高頻寬、高功率 AI 晶片供電與電源穩定性的核心關鍵角色，愛普 * 對此產品線的市場拓展深具信心。而 Landside Capacitor (LSC) 的手機晶片封裝應用也穩定量產中。
愛普 * 看好，隨著 IPC 需求穩定升溫、LSC 穩定出貨及 IPD 量產爬升，預期 S-SiCap 產品線將迎來強勁成長動能，營收占比有機會在明年超越 IoTRAM。
而 VHM 產品線方面，目前已進入 AI/HPC 量產產品專案執行階段，多項專案正積極推進。其中 1+8Hi VHMStack 已成功完成產品功能展示，目前正在產品驗證階段，預計量產時程落在 2027 年底到 2028 年初，可望成為公司中長期重要成長引擎之一。
因應未來業務擴張與營運規模持續擴大，愛普 * 董事會於 115 年 7 月 24 日決議辦理現金增資發行海外存託憑證 (GDR)，以充實營運資金並支撐中長期成長需求，此次暫定發行股數不超過 1,500 萬股，預計發行價格不低於參考市價的 9 成，股權稀釋幅度不超過 8.43%，相關議案將於 115 年 9 月 11 日提請股東臨時會審議。
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