鉅亨網記者張欽發 台北 2026-08-06 15:50

已宣示營運從傳統光學篩選設備轉型為智能視覺 (AI + AOI) 的精湛光學 (2070-TW) 今 (6) 日公布最新獲利資訊，2026 年第二季稅後賺 4030 萬元，季增 2.84 倍，年增 14.82 倍，單季每股純益 1.01 元；今年上半年稅後純益 5079 萬元，年增 1.8 倍，每股純益 1.29 元。

精湛光學 2026 年第二季營收 1.9 億元，毛利率 53.07%，季增 6.44 個百分點，年增 6.25 個百分點，2026 年第二季稅後賺 4030 萬元，季增 2.84 倍，年增 14.82 倍，單季每股純益 1.01 元

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精湛光學 2026 年上半年 營收 3.47 億元，毛利率 50.16%，年增 3.13 個百分點，稅後純益 5079 萬元，年增 1.8 倍，每股純益 1.29 元。

精湛光學 2026 年 7 月營收 1.06 億元，月增 57.9%、年增 75.8%，2026 年 7 月營收 4.5 億元，年增 26.5%，高階光學篩選機出貨暢旺，但單月營收起伏主要是受客戶驗收時程而定。整體而言，客戶對於新型設備不但接受度高，而且需求強勁，特別是被動元件產業的需求最顯著。

精湛光學董事長吳俊男指出，除了受惠台灣 AI 產業蓬勃發展之外，7 月起出貨給歐洲客戶的訂單，屬於高毛利高階機種，有助於整體獲利提升。此外，子公司先聯科技目前接單已超過去年全年，正在高雄、桃園同步增加產能及團隊。

精湛光學以光學篩選機為本業，占營收約八成，專注電子元件檢測領域、外觀良率等檢查設備，公司將深度學習技術全面導入檢測演算法，大幅優化複雜表面瑕疵的判讀精度與速度，強化既有篩選機的智能化水準，更將應用範圍拓展至生技、晶片半導體等高精密領域，目前擁有近 50 項專利技術。