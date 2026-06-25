鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-25 18:45

世紀風電 (2072-TW) 啟動轉型，今 (25) 日召開重訊記者會宣布將以發行新股方式，100% 併購世紀樺欣 (7752-TW)。同時，為從離岸風電跨足全方位能源設備市場，搶攻 AI 帶來的電力需求商機，同步決議修改公司章程，擬將公司更名為「世紀能源設備股份有限公司」。

世紀風電指出，此股份轉換案擬由世紀風電以發行新股方式支付對價，換股比例為世紀風電每 0.22 股普通股，換發世紀樺欣普通股 1 股。世紀風電預計增資發行新股，共計 44000 仟股，約占發行後股本的 18.64%。

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世紀風電表示，雙方預計於今年 8 月 12 日召開股東臨時會，同步討論此股份轉換案，以及公司更名案，待雙方股東會決議通過，並取得相關主管機關核准後，股份轉換基準日暫定今年 12 月 31 日。股份轉換完成後，世紀樺欣將成為世紀風電 100% 持股子公司，並依相關法令及證券櫃檯買賣中心規定，於股份轉換基準日，世紀樺欣將終止興櫃交易並停止公開發行。

世紀風電表示，本身在台北港擁有廣大重件碼頭腹地，以及自主研發並取得專利的重吊設備「世紀擎天塔」，而世紀樺欣則以「台中港」為基地，專精於水下基礎關鍵管件、基樁及風機塔架製造。

世紀風電提到，此次透過上下游整併，將可完整發揮「台北港」與「台中港」的雙基地優勢，未來在關鍵零組件掌握、原物料共同採購、生產排程優化、品質控管與工程管理上可望發揮綜效，除提升大型離岸風電專案的承攬與執行效率，也可奠定進軍亞太市場的基礎。

此外，面對全球 AI 發展與半導體擴廠帶動龐大電力需求，世紀風電未來的營運將不侷限於離岸風電，因此擬將公司更名為「世紀能源設備股份有限公司」。將以海事級的重件鋼構專業和深水碼頭優勢，結合精密銲接核心技術，逐步將業務觸角延伸至多元的能源設備領域。