市值蒸發110億美元後 泡泡瑪特祭出史上最大規模回購
鉅亨網編輯林羿君
泡泡瑪特 (09992-HK) 展開史上規模最大的股份回購行動，此舉旨在應對市場對其過度依賴「Labubu」系列帶動成長的深切疑慮，並在股價創下紀錄性跌幅後，試圖重新提振投資人信心。
根據香港交易所的最新公告，這家潮流玩具巨頭於週四 (26 日) 斥資 5.997 億港元（約 7,660 萬美元）回購了 394 萬股。這是泡泡瑪特今年以來的第 3 次操作；回顧今年 1 月，該公司曾回購價值 3.47 億港元的股份，成功帶動股價在 2 月中旬前大漲近 50%。
儘管回購的消息傳出後，市場情緒有所緩解，帶動泡泡瑪特周五股價一度反彈 4.1%，不過，市場看空力道仍偏高，根據 S3 Partners 的數據，空頭部位占流通股比重達 16.8%，接近 2022 年底以來高點。
此次回購行動，正值財報發布後公司股價連續兩日重挫，累計跌幅達 31%，創下紀錄，市值蒸發約 110 億美元。
多家分析師已下調目標價並調降評等，理由包括海外成長動能轉弱，以及對 Labubu 系列依賴程度升高。
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