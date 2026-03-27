市值蒸發110億美元後 泡泡瑪特祭出史上最大規模回購

根據香港交易所的最新公告，這家潮流玩具巨頭於週四 (26 日) 斥資 5.997 億港元（約 7,660 萬美元）回購了 394 萬股。這是泡泡瑪特今年以來的第 3 次操作；回顧今年 1 月，該公司曾回購價值 3.47 億港元的股份，成功帶動股價在 2 月中旬前大漲近 50%。