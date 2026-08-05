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鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估上修至5.03元，預估目標價為60.00元

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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對戴文能源(DVN-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.88元上修至5.03元，其中最高估值6.45元，最低估值3.25元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.45(7.71)8.439.159.89
最低值3.25(3.25)3.084.374.43
平均值4.93(4.91)5.276.076.07
中位數5.03(4.88)5.175.494.95

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值295.04億371.50億359.71億284.60億
最低值174.94億203.73億209.47億261.14億
平均值229.84億262.80億270.18億272.87億
中位數230.89億260.78億266.15億272.87億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.199.125.844.564.17
營業收入137.50億198.27億151.40億155.67億171.26億

詳細資訊請看美股內頁：
戴文能源(DVN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSDVN

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