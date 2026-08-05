鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估上修至5.03元，預估目標價為60.00元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對戴文能源(DVN-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.88元上修至5.03元，其中最高估值6.45元，最低估值3.25元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.45(7.71)
|8.43
|9.15
|9.89
|最低值
|3.25(3.25)
|3.08
|4.37
|4.43
|平均值
|4.93(4.91)
|5.27
|6.07
|6.07
|中位數
|5.03(4.88)
|5.17
|5.49
|4.95
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|295.04億
|371.50億
|359.71億
|284.60億
|最低值
|174.94億
|203.73億
|209.47億
|261.14億
|平均值
|229.84億
|262.80億
|270.18億
|272.87億
|中位數
|230.89億
|260.78億
|266.15億
|272.87億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.19
|9.12
|5.84
|4.56
|4.17
|營業收入
|137.50億
|198.27億
|151.40億
|155.67億
|171.26億
詳細資訊請看美股內頁：
戴文能源(DVN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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