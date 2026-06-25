鉅亨網新聞中心 2026-06-25 14:33

投資銀行業正見證一場前所未有的超級週期。根據 Dealogic 最新數據，高盛集團 (GS-US) 上半年參與的併購交易顧問總額，已正式突破 1 兆美元大關，成為史上首家在半年度內達成此里程碑的投資銀行。

AI掀併購狂潮！高盛半年狂吸逾1兆美元 震撼華爾街。(圖:shutterstock)

這意味著高盛的投行團隊僅用了 6 個月，便完成了過去一整年的工作量，無疑為 2026 年的全球金融市場投下了一枚震撼彈。

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這一紀錄並非單一機構的狂歡，而是反映了全球併購市場的強勁復甦。

在人工智慧浪潮與各行業策略性整合的驅動下，2026 年全球併購交易額已突破 2.6 兆美元，創下自 2021 年以來最強勁的年度開局，僅第一季的交易規模便飆升至 8,611 億美元。

高盛全球併購共同主席 Tim Ingrassia 指出，剔除 SPAC 投機與資本泡沫後的「純併購」（Pure M&A）交易指標，全年預計將直逼 3.8 兆美元，其交易含金量與戰略意義已逼近歷史最高峰。

高盛之所以能在此波狂潮中穩坐龍頭，關鍵在於其精準操盤數筆世紀級大單。

在今年 2 月，高盛協助馬斯克完成了商業史上最大的純併購交易——SpaceX(SPCX-US) 以 2,500 億美元全資收購 xAI。高盛不僅牽頭華爾街財團提供 200 億美元過橋貸款解決 xAI 的燃眉之急，更為 SpaceX 後續的 IPO 審查掃清障礙。

此外，在電力巨頭新紀元能源 (NEE-US) 與道明尼能源 (D-US) 的 668 億美元合併案中，高盛作為獨家財務顧問，協助股東爭取到 11.2% 的溢價率。

同時，在戴文能源 (DVN-US) 與科特拉能源 (CTRA-US) 高達 580 億美元的頁岩油氣整合案中，高盛主導了複雜的估值談判與財務協同分析。

隨著交易規模不斷攀升，華爾街投行的排名也出現了明顯的板塊移動。

高盛以 1.13 兆美元的總交易規模高居榜首，不僅遠超市場競爭對手，更較去年同期大幅成長約 64%。摩根大通銀行 (JPM-US) 與摩根士丹利 (MS-US) 雖分別以 6,950 億美元與 5,957 億美元位列 2、3 名，但與高盛的量級差距已顯著拉大。

在併購交易顧問費率結構下，這些超級大單無疑為高盛鎖定了上半年華爾街投行收入的絕對統治地位。