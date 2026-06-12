鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估上修至5.46元，預估目標價為62.00元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對戴文能源(DVN-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.37元上修至5.46元，其中最高估值10.06元，最低估值3.41元，預估目標價為62.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.06(10.06)
|8.43
|9.15
|9.89
|最低值
|3.41(3.41)
|2.22
|3.65
|4.48
|平均值
|5.63(5.6)
|5.46
|6.05
|6.08
|中位數
|5.46(5.37)
|5.44
|5.8
|4.9
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|308.91億
|371.50億
|363.37億
|271.42億
|最低值
|132.00億
|122.30億
|124.26億
|259.67億
|平均值
|231.96億
|258.01億
|264.28億
|265.55億
|中位數
|246.23億
|265.27億
|268.10億
|265.55億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.19
|9.12
|5.84
|4.56
|4.17
|營業收入
|137.50億
|198.27億
|151.40億
|155.67億
|171.26億
詳細資訊請看美股內頁：
戴文能源(DVN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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