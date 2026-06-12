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鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估上修至5.46元，預估目標價為62.00元

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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對戴文能源(DVN-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.37元上修至5.46元，其中最高估值10.06元，最低估值3.41元，預估目標價為62.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.06(10.06)8.439.159.89
最低值3.41(3.41)2.223.654.48
平均值5.63(5.6)5.466.056.08
中位數5.46(5.37)5.445.84.9

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值308.91億371.50億363.37億271.42億
最低值132.00億122.30億124.26億259.67億
平均值231.96億258.01億264.28億265.55億
中位數246.23億265.27億268.10億265.55億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.199.125.844.564.17
營業收入137.50億198.27億151.40億155.67億171.26億

詳細資訊請看美股內頁：
戴文能源(DVN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDVN

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