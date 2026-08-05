鉅亨速報 - Factset 最新調查：珀金埃爾默(RVTY-US)EPS預估上修至5.35元，預估目標價為122.50元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對珀金埃爾默(RVTY-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.25元上修至5.35元，其中最高估值5.38元，最低估值5.26元，預估目標價為122.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.38(5.29)
|5.98
|6.81
|7.31
|最低值
|5.26(5.19)
|5.77
|6.26
|6.68
|平均值
|5.33(5.24)
|5.89
|6.47
|7.01
|中位數
|5.35(5.25)
|5.9
|6.45
|7.05
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|28.61億
|30.45億
|32.53億
|34.00億
|最低值
|28.22億
|29.75億
|31.23億
|32.84億
|平均值
|28.46億
|29.99億
|31.82億
|33.63億
|中位數
|28.47億
|29.98億
|31.88億
|33.85億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.08
|4.50
|5.55
|2.20
|2.07
|營業收入
|50.67億
|33.12億
|27.51億
|27.55億
|28.56億
詳細資訊請看美股內頁：
珀金埃爾默(RVTY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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