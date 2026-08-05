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鉅亨速報 - Factset 最新調查：珀金埃爾默(RVTY-US)EPS預估上修至5.35元，預估目標價為122.50元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對珀金埃爾默(RVTY-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.25元上修至5.35元，其中最高估值5.38元，最低估值5.26元，預估目標價為122.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.38(5.29)5.986.817.31
最低值5.26(5.19)5.776.266.68
平均值5.33(5.24)5.896.477.01
中位數5.35(5.25)5.96.457.05

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值28.61億30.45億32.53億34.00億
最低值28.22億29.75億31.23億32.84億
平均值28.46億29.99億31.82億33.63億
中位數28.47億29.98億31.88億33.85億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.084.505.552.202.07
營業收入50.67億33.12億27.51億27.55億28.56億

詳細資訊請看美股內頁：
珀金埃爾默(RVTY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRVTY

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