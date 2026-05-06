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鉅亨速報 - Factset 最新調查：珀金埃爾默(RVTY-US)EPS預估下修至5.26元，預估目標價為110.00元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對珀金埃爾默(RVTY-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.4元下修至5.26元，其中最高估值5.42元，最低估值5.21元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.42(5.43)6.096.817.64
最低值5.21(5.35)5.656.236.73
平均值5.31(5.4)5.886.487.08
中位數5.26(5.4)5.936.487.04

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值29.86億31.41億33.23億35.16億
最低值28.23億29.62億31.23億32.84億
平均值28.85億30.31億32.17億33.90億
中位數28.41億29.93億31.90億33.81億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.084.505.552.202.07
營業收入50.67億33.12億27.51億27.55億28.56億

詳細資訊請看美股內頁：
珀金埃爾默(RVTY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRVTY

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