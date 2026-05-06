鉅亨速報 - Factset 最新調查：珀金埃爾默(RVTY-US)EPS預估下修至5.26元，預估目標價為110.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對珀金埃爾默(RVTY-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.4元下修至5.26元，其中最高估值5.42元，最低估值5.21元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.42(5.43)
|6.09
|6.81
|7.64
|最低值
|5.21(5.35)
|5.65
|6.23
|6.73
|平均值
|5.31(5.4)
|5.88
|6.48
|7.08
|中位數
|5.26(5.4)
|5.93
|6.48
|7.04
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|29.86億
|31.41億
|33.23億
|35.16億
|最低值
|28.23億
|29.62億
|31.23億
|32.84億
|平均值
|28.85億
|30.31億
|32.17億
|33.90億
|中位數
|28.41億
|29.93億
|31.90億
|33.81億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.08
|4.50
|5.55
|2.20
|2.07
|營業收入
|50.67億
|33.12億
|27.51億
|27.55億
|28.56億
詳細資訊請看美股內頁：
珀金埃爾默(RVTY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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