鉅亨速報 - Factset 最新調查：格雷杰(GWW-US)EPS預估上修至46.25元，預估目標價為1,300.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對格雷杰(GWW-US)做出2026年EPS預估：中位數由45.55元上修至46.25元，其中最高估值46.83元，最低估值45.11元，預估目標價為1,300.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|46.83(46.65)
|52.65
|58.19
|60.8
|最低值
|45.11(45.05)
|48.83
|53.9
|58.22
|平均值
|46.14(45.67)
|50.74
|55.65
|59.76
|中位數
|46.25(45.55)
|50.7
|55.25
|60.26
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|196.71億
|214.23億
|226.12億
|239.17億
|最低值
|192.89億
|204.19億
|216.47億
|229.13億
|平均值
|195.50億
|209.10億
|222.19億
|234.31億
|中位數
|195.92億
|208.66億
|222.70億
|234.48億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|19.84
|30.06
|36.23
|38.71
|35.40
|營業收入
|130.22億
|152.28億
|164.78億
|171.68億
|179.42億
詳細資訊請看美股內頁：
格雷杰(GWW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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