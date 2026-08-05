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鉅亨速報 - Factset 最新調查：格雷杰(GWW-US)EPS預估上修至46.25元，預估目標價為1,300.00元

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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對格雷杰(GWW-US)做出2026年EPS預估：中位數由45.55元上修至46.25元，其中最高估值46.83元，最低估值45.11元，預估目標價為1,300.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值46.83(46.65)52.6558.1960.8
最低值45.11(45.05)48.8353.958.22
平均值46.14(45.67)50.7455.6559.76
中位數46.25(45.55)50.755.2560.26

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值196.71億214.23億226.12億239.17億
最低值192.89億204.19億216.47億229.13億
平均值195.50億209.10億222.19億234.31億
中位數195.92億208.66億222.70億234.48億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS19.8430.0636.2338.7135.40
營業收入130.22億152.28億164.78億171.68億179.42億

詳細資訊請看美股內頁：
格雷杰(GWW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGWW

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