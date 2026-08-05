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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Allison Transmission控股(ALSN-US)EPS預估下修至8.27元，預估目標價為135.00元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Allison Transmission控股(ALSN-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.45元下修至8.27元，其中最高估值8.67元，最低估值7.82元，預估目標價為135.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值8.67(9.39)11.2213.9
最低值7.82(8.06)10.212.38
平均值8.26(8.53)10.6412.78
中位數8.27(8.45)10.6512.43

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值59.90億61.95億66.46億
最低值57.50億59.25億62.80億
平均值58.61億61.09億64.37億
中位數58.77億61.34億64.11億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.135.537.408.317.33
營業收入24.02億27.69億30.35億32.25億30.10億

詳細資訊請看美股內頁：
Allison Transmission控股(ALSN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSALSN

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