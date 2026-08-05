鉅亨速報 - Factset 最新調查：Allison Transmission控股(ALSN-US)EPS預估下修至8.27元，預估目標價為135.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Allison Transmission控股(ALSN-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.45元下修至8.27元，其中最高估值8.67元，最低估值7.82元，預估目標價為135.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.67(9.39)
|11.22
|13.9
|最低值
|7.82(8.06)
|10.2
|12.38
|平均值
|8.26(8.53)
|10.64
|12.78
|中位數
|8.27(8.45)
|10.65
|12.43
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|59.90億
|61.95億
|66.46億
|最低值
|57.50億
|59.25億
|62.80億
|平均值
|58.61億
|61.09億
|64.37億
|中位數
|58.77億
|61.34億
|64.11億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.13
|5.53
|7.40
|8.31
|7.33
|營業收入
|24.02億
|27.69億
|30.35億
|32.25億
|30.10億
詳細資訊請看美股內頁：
Allison Transmission控股(ALSN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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