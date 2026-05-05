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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Allison Transmission控股(ALSN-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.81元上修至9.03元，其中最高估值10.7元，最低估值8.06元，預估目標價為135.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.7(10.7)
|13.42
|12.62
|最低值
|8.06(8.31)
|9.95
|12.4
|平均值
|9.15(9.05)
|10.83
|12.53
|中位數
|9.03(8.81)
|10.52
|12.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|58.84億
|64.87億
|66.48億
|最低值
|57.21億
|59.25億
|63.65億
|平均值
|57.72億
|60.63億
|64.76億
|中位數
|57.65億
|60.31億
|64.16億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.13
|5.53
|7.40
|8.31
|7.33
|營業收入
|24.02億
|27.69億
|30.35億
|32.25億
|30.10億
詳細資訊請看美股內頁：
Allison Transmission控股(ALSN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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