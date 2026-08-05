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台光電指出，台光電自成立以來，即專注於高密度互連 (HDI) 技術的研發，所有核心技術皆由公司自主開發。從傳統 HDI、任意層高密度互連（Anylayer HDI），再到改良型半加成法（mSAP HDI），技術實力已達日韓同業水準，公司已連續 20 年穩居全球第一，市占率超過 70%，展現競爭優勢。