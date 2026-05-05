CCL廠台光電4月營收139.24億元續創新高 年增93.62%

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-05 15:35

台股 PCB 族群股王台光電 (2383-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，2026 年 4 月營收 139.24 億元，續創新高，月增 15.93%，年增 93.62%，2026 年 1-4 月營收 469.91 億元，年增 62.74%，主要在 AI 伺服器需求的推升營收走高。

台光電董事長董定宇。(鉅亨網記者張欽發攝)

台光電 2026 年以來，單月營收都在 100 億元大關之上。

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而台光電 2026 年首季營收及獲利雙雙改寫新高，2026 年第一季財報，稅後純益 53.4 億元，也是單季新高，相較上季成長 42.8%，相較去年同期成長 54%。每股盈餘 14.9 元。這是台光電連續 5 個季度單季賺逾一個股本。

台光電 2026 年第一季 330.67 億元，創新高，毛利率 29.42%，季增 0.84 個百分點，年減 0.98 個百分點，稅後純益 53.4 億元，也是單季新高，相較上季成長 42.8%，相較去年同期成長 54%。每股盈餘 14.9 元。

展望未來，台光電對全產品線市場前景持續看好。AI 伺服器、通用伺服器、交換器、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，預期今年仍將延續「全產全銷」的態勢。