鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-08-05 16:57

郭約瑟表示，現階段變壓器需求不減，包括AIDC需求、科技業擴廠，以及台電強韌電網計畫，需求非常全面，且未來5年需求沒有問題。

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因需求強勁變壓器出現缺貨潮，郭約瑟說明，目前比較稀缺的是變壓器的關鍵零組件，而相關供應商也正在擴廠，認為未來1年供應鏈產量會逐步提升，但如果需求還是這麼強勁，仍會有供需缺口。

郭約瑟提到，士電透過產品標準化，並預先採購建立適度的庫存，以因應短期缺料狀況。他並指出，因士電提前調整訂單量，並進行預購，目前交期仍維持約80週。

隨著AI伺服器與GPU功耗提升，HVDC(高壓直流電)成為AIDC的供電方案之一。針對此趨勢，郭約瑟表示，目前正負400V為業界主流，未來也將進一步發展至800V，無論400V或800V，而重電業的配電或是電力級變壓器，對於重電產業而言都不會有問題，且有機會切入。