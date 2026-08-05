鉅亨網新聞中心 2026-08-05 22:00

AMD 在 2026 年第二季交出了超越市場預期的財務報告，營收達 115.4 億美元，年增率高達 50%。其中，資料中心部門營收年成長 107%，成為推動公司成長的核心引擎。儘管營運表現亮眼，且管理層對 2027 年資料中心營收翻倍給出了明確的量化承諾，但市場的關注焦點已從「需求是否存在」轉向「供給能否跟上」。

AMD對AI自信十足 市場卻關注供給能否跟上(圖:shutterstock)

在產品線方面，AMD 旗艦 AI 晶片 MI450 已於 2026 年第三季末啟動初始出貨，預計在第四季進入大規模量產爬坡，並於 2027 年進一步加速。

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高盛對此持樂觀看法，維持「買進」評級並將目標價設為 640 美元。高盛分析認為，AMD 完全具備在 2027 年實現資料中心收入超過 400 億美元的條件，且伺服器 CPU 的強勁成長將有效對沖 GPU 產品量產初期的毛利率壓力。

然而，摩根大通抱持較為審慎的態度，將評級定為「中性」。該行指出，MI450 組合帶來的毛利率稀釋效應將於 2027 年上半年逐步顯現，且來自 OpenAI 及 Meta 的認股權證稀釋機制也將對長期獲利產生影響。摩根大通認為，雖然 AMD 擁有多年期的成長機會，但首款機架規模產品的量產執行風險仍不容忽視。

供應鏈的瓶頸被視為 AMD 兌現財測的最大變數。AMD 第二季資本支出大幅攀升至 8.08 億美元，主要用於向委外封測（OSAT）廠託管 CoWoS 先進封裝設備，以保障 Venice CPU 的產能。