鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-08-05 19:02

同欣電 (6271-TW) 今 (5) 日舉行法說會，公司表示，800G 光通訊產品自去年 12 月開始量產，目前良率及生產穩定度持續改善，第二台自動對位設備也即將進廠驗證，若驗證順利，將加速導入後續設備，預計 2027 年可望進入較大量生產階段；1.6T 產品則持續與客戶共同開發，整體進度尚稱順利。

同欣電總經理呂紹萍。(鉅亨網資料照)

展望第三季，同欣電指出，今年營運已恢復疫情前的季節性走勢，第二季優於第一季，第三季也可望續增，預估單季營收將較第二季成長中個位數。其中，光通訊仍是成長速度最快的產品線，陶瓷基板及影像感測器也可望延續成長。

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同欣電表示，800G 終端客戶為北美大型雲端服務供應商 (CSP)。相關客戶自去年初起陸續赴同欣電工廠稽核，通過終端客戶認可後，直接客戶便積極與公司共同開發產品，並於去年 12 月正式進入量產。

相較過去 400G 產品，800G 製程難度明顯提高。同欣電指出，400G 主要承作電性元件組裝，800G 則進一步整合光子晶片，並導入主動對位製程，因此公司與客戶花費相當長時間逐步解決技術問題。

目前 800G 量產已趨於穩定，後續重點是將人工對位改為全自動對位。第二台設備與首台設備最大的差異，就是導入自動對位功能，若第二台設備順利通過驗證，公司將快速把其餘採購設備引進工廠，為明年放量預作準備。

1.6T 方面，同欣電坦言，產品技術難度相當高，仍有多項問題需要克服，但公司正與客戶密切合作，現階段進展尚稱順利。

公司指出，與光模組客戶長期合作是主要競爭優勢。雙方自客戶規模仍小時便開始共同開發，產品一路從 100G、400G 推進至 800G 及 1.6T，長期與客戶設計團隊合作，也建立高度默契。

同欣電目前主要聚焦資料中心與資料中心之間、Scale Across 的光通訊市場。公司認為，受到地緣政治及營運中斷風險影響，市場開始重新評估將所有運算資源集中在超大型資料中心的風險，未來可能改採較分散的資料中心架構，再透過高速光通訊連接不同運算叢集。

隨著資料中心網路拓撲改變，Scale Across 的需求成長速度可能高於市場原先預期。雖然目前相關架構仍在規劃初期，且有許多技術問題待克服，但公司認為產業發展方向已逐漸明確。

展望 2027 年，同欣電表示，客戶對光通訊業務仍抱持正面看法，預期相關產品有機會維持高百分比成長；至於能否再度翻倍，目前仍難以確定，但光通訊仍將是公司成長最快的產品線。

除光模組外，同欣電也透過 RW 晶圓級製程切入資料中心短距離光通訊市場。包括 TIA、Driver 等關鍵裸晶由客戶提供，再由同欣電進行晶圓重組、整合、檢驗及切割，最後交付短距離光收發模組供應商，相關業務目前進展順利，數量也快速增加。

AI 伺服器電源方面，同欣電持續布局氮化鎵 (GaN) 與碳化矽 (SiC) 等寬能隙半導體。同欣電看好，隨著 AI 資料中心功耗快速提高，加上機櫃空間有限，市場對高功率密度及高頻電力轉換的要求顯著提升，也帶動 GaN 與 SiC 的重要性增加。

氮化鎵目前鎖定 100V 及 650V 產品，均處於樣品認證階段，預計最快今年底或明年初正式量產；碳化矽則聚焦 1,700V、2,300V 及 3,300V 等高壓應用，部分產品已小量出貨，但目前主要應用仍非資料中心，距離大規模放量仍需一段時間。

同欣電也正與客戶合作開發垂直供電及整合式穩壓器 (IVR) 相關產品。由於單顆 GPU 功耗持續攀升，供電架構將逐步由傳統平面式供電轉向主機板背面垂直供電，以縮短供電距離並提高效率。

陶瓷基板方面，同欣電指出，過去雷射 COS 陶瓷基板主要由日本供應商提供，目前同欣電已成功切入，並出現一定程度成長。

影像感測器業務第二季同樣季增 16%，主要是 iBGA 產品在既有美國及日本客戶之外，新增一家中國大陸客戶，且營收成長速度相當快。

不過，車用相關營收占比已由過去接近 7 成，逐步降至約 6 成，主要是燃油車壓力感測器相關車型需求下滑。雖然電動車產品仍維持成長，但尚不足以完全抵銷燃油車業務的衰退。

同欣電上半年營收 59.72 億元，年增約 1.6%；毛利率 29.6%，較去年同期增加 2.4 個百分點；稅後獲利 9.15 億元，年增約四成，每股純益 4.37 元，優於去年同期的 3.12 元。

公司表示，第二季毛利率改善，主要來自產品組合優化及產能利用率提高。隨著低毛利成熟產品比重下降、新產品生產逐步穩定，加上營收規模擴大，固定成本分攤改善，推升整體毛利率。同欣電過去設定的毛利率目標區間為 25% 至 30%，目前則將努力目標提高至 30% 至 35%，第三季將持續朝更高毛利率水準邁進。

資本支出方面，同欣電今年上半年資本支出約 3.76 億元，未來仍以設備及廠房建置為主，兩者比重約各半。公司預估，未來每年資本支出大致維持在 10 億元上下。