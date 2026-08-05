義隆估下半年PC需求降溫 無人機接棒成新動能

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-08-05 19:21

義隆 (2458-TW) 今 (5) 日舉行法說會，公司表示，受到 CPU、DRAM、被動元件及晶圓代工價格上漲影響，下半年整體營運環境將比上半年辛苦，不過，無人機 AI Box 已自 7 月開始出貨，年底將進一步切入避障系統；矽光子方面，轉投資 PETA 的 1.6T 光子積體電路 (PIC) 預計明年上半年量產，3.2T 產品則將於今年稍晚送樣。

義隆電子董事長葉儀晧。(鉅亨網資料照)

義隆指出，從目前供應鏈狀況來看，下半年需求較上半年偏弱，主要原因是 CPU 及 DRAM 缺料情況比原先預期嚴重，加上材料成本持續上升。其中，CPU 供應商數量原本就有限，近期又將更多產能及資源轉向 AI 伺服器，使一般 PC 市場供應更加吃緊。

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義隆表示，部分客戶原先準備的零組件庫存已逐步消耗，因此下半年出貨將更容易受到缺料影響。公司將持續掌握客戶短單及急單需求，並透過提前下單、增加部分庫存等方式，降低供應中斷風險。

產品組合方面，義隆初估第三季觸控類產品營收占比將與第二季大致相近，AI 產品占比可能略為提高，非觸控類產品則可能較第二季下降 1 至 2 個百分點。

毛利率方面，由於第三季仍有晶圓代工廠開始調漲價格，加上 DRAM、被動元件及其他材料成本上升，公司預期第三季毛利率將比第二季更具壓力。

為反映成本，義隆已自 7 月 1 日起調漲產品價格，原則上涵蓋所有產品線，漲幅依產品及客戶而異，大致介於 5% 至 10 多 %。公司表示，客戶普遍能理解漲價原因，但實際漲幅及生效時間仍有所不同。

無人機方面，義隆上半年主要供應影像訊號處理器 (ISP) 及相機模組，其中 ISP 單價約 5 至 6 美元，相機模組約 40 至 50 美元。自 7 月起，公司已開始出貨無人機 AI Box，目前產品單價約 300 美元及 500 美元，明顯高於過去單純供應 ISP 或相機模組。

義隆指出，公司在無人機市場的優勢，不是只銷售相機模組，而是將相機模組與 AI Box 整合，提供更完整的視覺處理解決方案。

義隆 AI Box 主要負責前端光學及影像處理，預計年底進一步導入避障功能。若採用類似法國 Parrot 的前視及下視架構，搭載約 4 顆鏡頭，整套系統單價約 500 美元；若採用類似大疆的全方向避障架構，搭載前後左右上下共約 12 顆鏡頭，單價可超過 1,000 美元。

公司供應雷虎的無人機產品也已開始出貨。義隆表示，雷虎對規格及驗證要求相當嚴謹，公司多次前往嘉義進行調校後，已正式通過驗證並出貨。

無人機產品目前全數歸類於 AI 業務，上半年營收占比仍為低個位數。隨著 6 月起訂單陸續增加，全年占比可望提升，但仍將維持個位數。

展望明年，義隆看好避障、AI 視覺及海外客戶訂單增加，將推升無人機產品平均售價及營收占比，相關業務可望有較明顯進展。

矽光子方面，義隆今年投資 PETA，正式切入高速光通訊市場。PETA 主要發展光子積體電路，目前 1.6T PIC 已開始送樣，預計明年上半年陸續量產。3.2T PIC 預計今年稍晚送樣，電子積體電路 (EIC) 則由義隆與 PETA 共同設計、開發及生產，預計明年下半年開始送樣，正式量產時間可能落在後年上半年。