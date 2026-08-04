鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-08-04 17:47

達發 (6526-TW) 今 (4) 日舉辦法說會，執行副總暨發言人謝孟翰表示，第三季營運將持續成長，其中，光通訊業務能見度較上季進一步提升，2026 年營收規模預計將比去年成長「超過四倍」，且在單通道 100G 產品帶動下，成長力道將延續至 2027 年，預期 2027 年光通訊營收規模有機會較今年「再成長三倍以上」。

達發第二季營收 62.9 億元，年增 13.9%，季增 15.3%，創單季營收歷史新高。2026 年是達發在產品組合「結構性改變」取得關鍵進展的一年，兩大事業群都成功拓展可服務市場規模，為公司迎來新的成長機會。

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在有線網通基建領域，達發的高速傳輸與連結技術進入 AI 基礎建設及大型 CSP 供應鏈，帶動 AI 資料中心相關營收進入加速擴張期；在無線 Edge AI 領域，除藍牙音訊產品聚焦高階應用外，成功將藍牙技術延伸至應用廣泛的藍牙傳輸領域，目標拓展 B2B 商用市場。

外界關注的光通訊進展，謝孟翰指出，有線網通基礎建設事業群方面，隨市場整體可插拔式光收發模組需求持續增長，達發聚焦 PAM4 DSP 搭配 TIA 解決方案，出貨表現優於預期。

鑑於客戶端強勁的拉貨動能，達發光通訊業務能見度較上季進一步提升，2026 年營收規模預計將比 2025 年成長「超過四倍」。同時，在單通道 100G 產品帶動下，成長力道將延續至 2027 年，預期 2027 年達發光通訊業務營收規模相較 2026 年有機會「再成長三倍以上」。

謝孟翰說，光通訊主要成長動能來自達發既有單通道 50G 產品放量與單通道 100G 產品量產皆取得關鍵進展。單通道 50G 除了與全球前十大模組廠的合作案持續放量，北美終端客戶拉貨動能回溫，大型 CSP 專案也將於下半年正式出貨，進一步挹注營收。

另一方面，達發單通道 100G 產品已取得多家模組廠開案，陸續進入量產階段，為達發光通訊業務帶來新一波成長。此外，為加速產品升級掌握中長期成長機會，單通道 200G SerDes IP 建置已經就緒，將聚焦以先進製程優化功耗，對應的 TIA 產品也同步開發中。

寬頻及乙太網產品線方面，達發也從既有的網通市場，拓展至 AI 資料中心市場。寬頻業務歐美市場佈局持續發酵，帶動出貨穩健成長。受惠全球多家一線運營商規格升級需求，10G-PON 成長最為強勁，產品組合持續優化。下一代 25G-PON 產品，目前美系客戶端的測試與驗證程序進展順利，預計 2027 年量產，是達發在寬頻技術發展一大關鍵里程碑。

另一方面，隨 AI 伺服器運算規模持續攀升，為確保核心運算的正門不中斷，機房對負責管理的側門通道要求已從傳統基礎維護，轉向以 BMC 基板管理控制器為核心的 OOB (Out-of-Band Management) 帶外管理架構，為滿足 CSP 節省佈線空間及降低功耗需求，達發成功與美系客戶合作，將 10G-PON 光纖「一對多」技術導入 OOB 架構，成功切入大型 CSP 供應鏈。

根據客戶實測數據，達發的方案核心優勢是能為 AI 資料中心節省 99% 的管理機櫃空間、精簡實體佈線並降低管理功耗，協助客戶在有限的機架部署更多 AI 運算節點，預期 CSP 對此創新架構的採用率將持續增加。

乙太網業務方面，在 PHY 與交換機產品的同步帶動下，營收規模持續擴大。達發 PHY 在 OOB 架構中亦負責 BMC 與 PON 之間的管理訊號傳輸，扮演關鍵通訊介面，同步切入大型 CSP 供應鏈。

低軌衛星領域，隨著客戶加速佈局地面接收設備及積極拓展企業商用領域，相對應的傳輸規格需求也同步升級，帶動 1G 及 2.5G PHY 晶片出貨增長。同時，達發的非管理型交換機產品市場份額持續擴大，加上輕管理型機種需求增溫，交換機 (Switch) 晶片亦成為今年乙太網業務關鍵成長引擎。

無線 Edge AI 事業群方面，達發在藍牙音訊產品線在商務耳機領域耕耘多年，今年正式步入收割期相關專案陸續落地，2026 年上半年「商務耳機」營收相較 2025 年上半年超過翻倍成長，高階應用占比持續增加，進一步提升平均銷售單價 (ASP)，帶動整體藍牙音訊業務營收表現穩健成長。

除藍牙音訊，達發也成功將藍牙通訊從「音訊 / 語音傳輸」延伸至「資料傳輸」領域，開拓更廣泛的新應用市場。在藍牙通訊傳輸領域中，達發策略性聚焦高階應用，與全球前三大電競品牌維持緊密合作，高階鍵鼠與搖桿控制器的客戶開案持續增加；我們也看好具備成長潛力的商用 B2B 市場，ESL 電子貨架標籤是其中之一，預期將為達發無線邊緣 AI 事業群挹注穩健的中長期成長動能。