蘇姿丰喊AI週期才剛開始 AMD揭Helios需求超預期

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AMD 2026 年第二季財報電話會議全文翻譯：



蘇姿豐，董事長兼執行長：



隨著我們領先產品的採用持續擴大，我們再次交出了出色的季度業績，營收和獲利能力均創下紀錄。營收年增 50%，達到 115 億美元，這得益於 EPYC、Instinct、Ryzen 和嵌入式處理器銷售額的大幅成長。資料中心營收年增超過一倍，目前佔總營收的 58%，高於一年前的 42%，這反映了我們的伺服器和資料中心 AI 業務規模的快速擴大。



我們的創紀錄業績標誌著 AMD 財務表現的另一個顯著提升，並展示了我們產品組合和執行力的強大。我們仍處於多年 AI 採用週期的早期階段，因為部署在廣泛的市場和工作負載中不斷增長，推動了對更多計算的需求，並為未來幾年的顯著營收成長和獲利能力創造了清晰的路徑。



轉向我們的細分市場。資料中心業務營收年增 107%，達到創紀錄的 67 億美元，這得益於 EPYC 處理器和 Instinct 加速器的強勁需求。在伺服器方面，我們連續第五個季度實現伺服器 CPU 營收創紀錄，雲端和企業銷售均年增超過 70%，超出了我們上季提供的展望。隨著客戶擴大了第五代 EPYC Turin 系列和第四代 EPYC Genoa 系列的部署，我們的 x86 伺服器營收市場份額較去年同期有所成長。



在雲端，超大規模客戶繼續在其內部基礎設施和公有雲產品中擴展 EPYC 的使用，包括 AWS、微軟、Google、甲骨文等。目前，全球超過 1600 種 EPYC 公有雲實例類型中，近三分之一由第五代 EPYC Turin 提供支持，供應商透過新的資料庫、儲存和 AI 工作負載擴大了其產品範圍。這種不斷擴大的覆蓋範圍正在轉化為雲端 EPYC 採用率的成長，上個季度，醫療保健、金融服務、媒體和科技公司增加了數千萬個實例。



企業方面，我們連續第四個季度實現創紀錄的銷售和創紀錄的 sell-through，這得益於我們 EPYC 產品組合的領先性能和 TCO 優勢，本地部署採用率加速增長。成長基礎廣泛，我們在領先的金融服務、製造業、電信、零售和科技公司贏得了大規模部署。目前，來自 HPE、戴爾、聯想、超微等公司的超過 230 個第五代 EPYC 平台已上市，這是我們迄今為止最廣泛的企業產品組合。



展望未來，Agentic AI 正在為伺服器 CPU 創造新的成長向量，涵蓋高頻 AI 主機節點、高密度 Agentic 伺服器以及通用雲端和企業工作負載。我們的第六代 EPYC Venice 系列專為這些不斷擴大的工作負載而設計，並實現了 EPYC 歷史上最大的代際性能提升之一。 Venice 基於我們全新的 Zen 6 核心和 2 奈米技術構建，每瓦性能是領先 x86 CPU 的兩倍以上，是領先 ARM CPU 的 3.3 倍。 Venice 系列包括 30 多款處理器，將領先的單核心和單插槽效能與廣泛的儲存和 IO 配置相結合，使客戶在優化效能、效率和 TCO 方面具有更大的靈活性。 Venice 現已投入生產，所有主要 OEM 廠商都按計畫推出平台，領先的雲端供應商計畫從今年稍後開始部署。客戶對 Venice 的需求比任何一代 EPYC 都更強勁，我們預計在未來幾季將繼續在雲端和企業領域擴大市場份額。



轉向我們的資料中心 AI 業務，得益於對 Instinct 加速器的強勁需求，營收年增超過一倍。隨著領先 AI 公司在越來越多的推理和訓練工作負載中擴大部署，以及雲端供應商擴大 MI350 的可用性，MI355x 的採用率持續擴大。



在我們的 Advancing AI 活動中，我們發布了 Helios，這是一個機架級 AI 平台，結合了 EPYC Venice CPU、MI450 系列 GPU、Pensando 網路和 ROCm 軟體。在廣泛的推理工作負載中，Helios 在相同機架功耗下提供高達 15% 的吞吐量提升，每美元代幣數比競爭對手高出高達 30%。客戶對 Helios 的需求非常強勁，並超越我們最初的預測。



除了與 OpenAI 和 Meta 的多代吉瓦級部署外，我們宣布與 Anthropic 建立新的策略合作夥伴關係。 Anthropic 將在 Helios 中部署高達 2 吉瓦的 MI450 系列 GPU，首批 1 吉瓦的部署將於 2027 年上半年開始。這項合作關係包括一項多年聯合工程合作，使用 Cloud 優化 Instinct GPU 的工作負載並加速 ROCm 軟體開發。



我們也擴大了與微軟的長期合作關係。微軟將在 Azure 大規模部署 Helios，用於微軟及其 AI 客戶以及 Azure AI 服務的前沿模型推理。這些合作共同擴大了領先 AI 公司和雲端供應商的群體，這些公司正在 AMD Helios 上建立下一代基礎設施。 Helios 現已投入生產，首批出貨按計畫於本季稍後開始，並在第四季及 2027 年持續提升，以滿足非常強勁的客戶需求。



展望 Helios 之後。我們計劃每年發布一個新的機架級 AI 平台，每一代都在效能、效率和 TCO 方面帶來顯著提升。 2027 年，我們的下一代平台將結合 MI500 系列 GPU、Verano CPU 和 Pensando 網絡，並具有擴展的 scale-up 域以及基於銅纜和光學的互連。客戶對 MI500 的參與度非常強，多家客戶在規劃其下一代 AI 基礎設施時與我們密切合作。我們預計 MI500 將實現 Instinct 史上最大的世代飛躍，使我們有望在短短四年內將推理性能提升超過 2，000 倍。



轉向我們的 AI 軟體棧，ROCm 已經達到了一個重要轉折點，其效能、能力和開發者體驗滿足了客戶大規模生產部署 AI 的需求。生態系的廣度也不斷擴大。超過 300 萬個模型現在可以在 AMD 上開箱即用。領先的開放模式在發佈時就支援 Instinct。在過去一年中，對 ROCm 的開源貢獻增加了十倍以上。



上個月，我們推出了 ROCm.ai，這是我們針對 AMD GPU 的新 AI 輔助開發平台。 ROCm.ai 允許開發者使用當今領先的編碼代理，包括 Claude、Codex 和 Cursor，為 Instinct 創建、移植和優化程式碼，使得將新模型和工作負載引入 AMD ROCm 變得更快、更容易。 ROCm.ai 在廣泛模型上的訓練表現是 ROCm 7 的兩倍以上，推理表現是其三倍以上。我們也與領先的 AI 實驗室密切合作，包括 OpenAI、Anthropic、Meta 等，共同優化 ROCm 以適應其模型，這些改進將使整個 AMD 生態系統受益。



整體來看，整體資料中心市場機會的擴展速度遠超我們六個月前的預期。隨著 AI 進入更廣泛的應用和工作負載的生產環境，對加速器和 CPU 的需求都遠遠超出了我們先前的預期。



我們現在預計，資料中心 AI 加速器市場到 2030 年將以超過 45% 的年複合成長率成長至約 1.4 兆美元。我們預計伺服器 CPU 市場到 2030 年將以超過 50% 的年複合成長率成長至約 2,200 億美元。



對 AMD 而言，這個更大的市場機遇，加上我們產品組合的實力和日益增長的客戶可見性，正為我們的資料中心業務創造更陡峭的成長軌跡。



在資料中心 AI 領域，Helios 和 MI450 系列 Instinct 部署的數量和規模不斷增加，這為業務在下半年的顯著成長奠定了基礎，並在 2027 年加速成長。在伺服器 CPU 方面，憑藉非常強勁的客戶需求和改善的供應，我們現在預計 2026 年下半年伺服器營收將年增超過 80%，並在更高的基數上，2027 年全年成長超過 70%。綜合來看，我們現在預計 2027 年資料中心細分市場營收將年增超過一倍。



轉向客戶端和遊戲業務。細分市場營收年增 6%，達 38 億美元。



在客戶端，營收年增 23%，達到 31 億美元，這得益於創紀錄的行動處理器營收和持續的市場份額成長。本季度，商業採用率持續擴大，Ryzen Pro 銷售額年增超過 50%，我們在大型醫療保健、科技、汽車和金融服務公司贏得了新的合作。為延續這一勢頭，戴爾、惠普、聯想、華碩等公司推出了廣泛的商業 PC 新產品組合，這些產品搭載了我們最新一代的 Ryzen AI Pro 400 系列處理器。對 Ryzen AI Halo 開發者係統的需求也很強勁，該系統在本季上市。



7 月，我們推出了下一代 Ryzen AI Halo 平台，該平台由我們新的 Gorgon Halo 處理器驅動，具有業界領先的 192GB 統一內存，可運行高達 3000 億參數的模型。為了進一步方便開發者在本地建立和測試大型 AI 模型，我們正在與 Hugging Face 合作，從今年稍後開始，為每台 Ryzen AI Halo 系統附帶一年的 Hugging Face Pro 訂閱。



展望下半年，我們預期 PC 市場將因更高的儲存和組件成本對需求造成壓力而有所疲軟。在此背景下，我們預期我們的客戶端業務表現將優於市場，這得益於我們不斷上升的產品組合實力和日益增長的商業採用率。



在遊戲業務方面，營收年減 31% 至 7.79 億美元，主要由於遊戲機週期現階段半客製化銷售額下降。遊戲圖形營收也較去年同期下滑，因為產業範圍內更高的組件成本導致顯示卡價格上漲，並對整體需求造成壓力。



轉向我們的嵌入式業務，營收年增 19% 至 9.77 億美元，這是我們三年多來最強勁的成長。需求基礎廣泛，在網路、航太與國防、測試測量與模擬、通訊客戶中表現強勁。本季度，我們的嵌入式 x86 業務大幅成長，因為超大規模客戶和網路客戶越來越多地採用我們的 CPU 來為資料中心的關鍵網路和控制平面功能提供動力。我們也繼續擴大我們的產品組合，推出了針對要求苛刻的即時邊緣 AI 工作負載的 Ryzen AI Embedded X100 處理器，以及實體 AI 的 Kria AI Robotics Platform。



更廣泛地來看，我們在過去幾年執行的策略現在正在取得強勁成果。嵌入式 x86 正成為此細分市場的重要成長動力。我們的整體嵌入式產品組合成長超過市場並贏得市場份額，我們的嵌入式半客製化合作也在擴大。設計得標勢頭依然非常強勁。我們正朝著另一個創紀錄年份邁進，新增超過 180 億美元的設計中標，主要由網路、資料中心、通訊、測試以及航空航太和國防客戶的主要得標項目引領。



總而言之，我們在第二季度實現了創紀錄的營收和獲利能力，反映了我們強大的執行力以及領先產品日益增長的採用率。我們以強勁的勢頭進入下半年。



隨著 Venice 和 MI455X 現已投入生產，Helios 首批出貨將於本季開始，Ryzen Pro CPU 推動商業市場佔有率持續成長，以及我們的嵌入式業務恢復強勁的年成長。



十多年的專注投資為我們帶來了行業中最強大、最廣泛的產品組合，與推動計算未來的公司建立了深厚的戰略關係，並擁有經過驗證的交付多代路線圖和規模化複雜產品的能力。



同時，AI 正在推動我們所有市場對運算能力的巨大需求。我們現在看到，高效能和 AI 運算的整體市場在未來幾年將以約 40% 的年複合成長率成長，到 2030 年將接近 2 兆美元。我們預計我們的成長將遠超市場。



因此，我們正大幅超越去年 11 月金融分析師日上分享的長期財務模型。我們現在預計營收將大幅超過先前超過 35% 的成長目標，並且我們預計在我們的策略時間範圍內顯著超過每股收益 20 美元的年度目標。我們仍處於多年 AI 採用週期的早期階段，未來的機會是巨大的。我們處於非常有利的位置，能夠抓住這一機遇，並在未來幾年實現顯著成長。



現在，我將把電話交給胡錦，讓她提供關於我們第二季業績的更多細節。胡錦？



胡錦，執行副總裁、財務長兼財務長：



謝謝蘇姿丰，大家午安。我將從回顧我們第二季的財務表現開始，然後提供我們對 2026 財年第三季的當前展望。



我們第二季表現出色，這是連續第六個季度營收年增超過 30%。營收年增 50%，季增 13%，達到創紀錄的 115 億美元，這得益於我們各項業務的持續成長動能。重要的是，資料中心約佔總營收的 58%，這突顯了業務組合的持續轉變及其對 AMD 成長的日益貢獻。



在可比較基礎上，稀釋每股盈餘年增約 82%，顯著超過營收成長，展現了我們在業務規模化過程中的獲利能力。本季毛利率擴大至 56%，年成長超過 200 個基點，環比成長 80 個基點，反映了有利的產品組合以及資料中心業務日益增長的貢獻。



營運支出為 34 億美元，年增 40%，因為我們繼續投資於研發，以擴展我們的 AI 晶片、系統和軟體能力，支持我們的長期成長機會。營業收入為 31 億美元，營業利益率為 27%。



現在轉向我們的可報告細分市場，從資料中心業務開始。營收達到創紀錄的 67 億美元，年增超過一倍，季增 16%。成長得益於 EPYC 銷售額年增超過 70%，企業終端銷售創紀錄，以及雲端客戶基礎的強勁需求。單位出貨量和平均售價均較去年同期大幅成長，反映了向最新第五代處理器持續的產品組合轉變。隨著 MI350 系列產品的持續成長，Instinct 銷售額比去年同期超過一倍。採用範圍擴大到最大的 AI 實驗室、雲端供應商、領先 AI 新創公司、國家實驗室以及南方 AI 部署。資料中心業務營業收入為 21 億美元，佔營收的 31%。



客戶端和遊戲業務營收為 38 億美元，年增 6%，季增 7%。客戶端業務營收為 31 億美元，年增 23%，季增 6%，主要由創紀錄的行動營收帶動。遊戲業務營收為 7.79 億美元，年減 31%，主要因半客製化營收下降。環比來看，遊戲營收成長 8%，由更高的半客製化銷售額驅動，部分被較低的 Radeon 出貨量所抵銷。客戶端和遊戲業務營業收入為 5.82 億美元，佔營收的 15%，而去年同期為 7.67 億美元，佔營收的 21%，這反映了對市場推廣活動和擴展產品路線圖的持續投資。



嵌入式業務營收為 9.77 億美元，年增 19%，季增 12%，因為終端市場需求持續改善，新的設計得標開始提升。嵌入式業務營業收入為 3.86 億美元，佔營收的 40%，而去年同期為 2.75 億美元，佔營收的 33%，這得益於更高的營收和有利的產品組合。



轉向資產負債表和現金流。本季度，我們持續經營業務產生了 24 億美元現金，自由現金流為 16 億美元。庫存環比增加至約 85 億美元，以支援強勁的資料中心需求。季末，現金、現金等價物及短期投資為 131 億美元。



現在，轉向我們對 2026 年第三季的展望。我們預計營收約 130 億美元，上下浮動 3 億美元。在指引中點，營收預計將年增 41%，這得益於資料中心業務非常強勁的兩位數成長、嵌入式業務的強勁兩位數成長，以及客戶端和遊戲業務的下滑（客戶端業務的成長被遊戲業務顯著的兩位數下滑所抵消）。環比來看，我們預計營收成長約 13%，這得益於資料中心和嵌入式業務均實現強勁的兩位數成長，以及客戶端和遊戲業務的溫和下滑（客戶端小幅成長被遊戲顯著的兩位數下滑所抵消）。



此外，我們預計第三季非 GAAP 毛利率約為 56%。非 GAAP 營運支出約 36.5 億美元。非 GAAP 其他收入和支出預計約為 5500 萬美元的收益。非 GAAP 有效稅率預計為 13%，稀釋後股份數預計約為 16.6 億股。



最後，我們再次交出了出色的季度營收成長和顯著的獲利擴張，這反映了我們執行力的強大以及各項業務的強勁勢頭。隨著資料中心成長持續加速，我們進入下半年。我們處於非常有利的位置，能夠繼續實現獲利成長。