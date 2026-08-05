鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-08-05 18:45

長榮航空 (2618-TW) 今 (5) 日宣布，將於今 (2026) 年 12 月 1 日起桃園 - 印度德里直飛航線，並於即日起開放訂位購票。長榮航也是目前唯一直飛印度的台灣航空公司，將提供每周 5 班的飛航服務，民眾可至長榮航空官網 www.evaair.com 及各大旅行社訂位購票。

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孫嘉明也強調，未來旅客抵達桃機後，可透過長榮航空綿密的航網，連結印度及北美，體驗便利舒適的新轉運廊道。

現階段旅客前往印度大多從曼谷或香港轉機著實不便，長榮航德里直飛航線開航後，將能大幅提升商務及旅遊往返的便利性，並透過與星空聯盟夥伴印度航空 (Air India) 的策略合作，旅客可延伸銜接至印度主要城市。

印度旅客則可經由桃機便捷轉乘長榮前往北美 10 個直飛航點，串連印度、台灣與北美間龐大市場，包括科技研討、學術交流、留學及探親等不同客群。且印度籍旅客赴美加還享有具備條件式免簽入台的便利性，未來也可規劃「台灣半日遊」等配套方案，不但可豐富旅客行程，將能帶動台灣觀光發展。

印度德里不僅是印度經濟、文化及交通的樞紐中心，同時擁有超過三千萬人口的大都會生活圈，也是融合歷史文化與現代發展的國際大城。

在旅遊市場方面，印度是許多人一生必訪的文明國度，以世界七大奇景泰姬瑪哈陵為核心，串聯德里、阿格拉、齋浦爾「金三角」三大經典城市，是最受歡迎的印度旅遊行程。

長榮航空也推出合作旅行社推出 7 至 10 日的團體旅遊產品，行程除包含世界文化遺產、歷史古城、在地文化體驗、特色市集、宗教建築、宮殿巡禮、瑜珈體驗及在地美食等，安排國際五星級飯店、皇宮飯店住宿及專業中文導遊，感受印度獨一無二的魅力，留下難忘的旅行回憶。

長榮航空將持續以優質服務及卓越飛安屢獲國際肯定，除了榮獲 Travel + Leisure 頒發的 2026 全球最佳國際線航空公司第 1 名，今年也連續 11 年獲評為 SKYTRAX 五星級航空公司，並入選 AirlineRatings.com 全球二十五大最佳航空公司第 11 名及全球二十五大最安全航空公司第 8 名和飛航安全最高評價「7-Star PLUS」榮譽的肯定。