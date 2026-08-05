鉅亨網新聞中心 2026-08-05 19:40

超微半導體 (AMD-US) 周二 (4 日) 公布 2026 年第二季財務報告，交出公司史上最強勁的季度營收表現。然而，即便營收與利潤均優於市場預期，AMD 股價在盤後交易中一度重挫超過 8%。

資料中心業務翻倍成長

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根據財報數據，AMD 本季總營收達 115 億美元，較去年同期的 76.85 億美元大幅成長 50%，毛利率亦提升至 54%。

AMD 的增長動能主要來自資料中心業務。該部門第二季營收達到 67 億美元，年增率高達 107%，目前已占公司總收入的 58%。這項成長主要由 EPYC(霄龍) 伺服器處理器與 Instinct AI 加速器的大規模部署所帶動。

AMD 執行長蘇姿丰指出，AI 正在推動各個市場對運算需求的顯著擴張。她更樂觀預期，資料中心業務營收將在 2027 年再次翻倍，且 2026 年下半年的伺服器業務年增率將超過 80%。

除了單一晶片銷售，AMD 顯現出從硬體供應商轉型為整套 AI 基礎設施平台公司的趨勢。本季度推出的 Helios 是 AMD 首款整機櫃級 AI 系統，整合了 EPYC CPU、Instinct GPU、Pensando 網路晶片及 ROCm 軟體架構。此舉意在透過軟硬體協同，降低客戶對對手輝達 (Nvidia) 生態系的依賴，目前已獲 Meta、微軟、OpenAI 及 Anthropic 等科技巨頭採用。

市場反應冷淡

儘管財務數據亮眼，市場仍存在疑慮。股價受挫的主要原因之一在於馬斯克 (Elon Musk) 宣布其太空公司 SpaceX 將全面採用輝達的 Blackwell 架構晶片，並放棄原先採購 AMD 產品的計畫。馬斯克認為輝達的架構是目前市場上的「最佳選擇」。

此外，AMD 的資本支出 (CapEx) 顯著增加也引發投資人關注。本季資本支出由上一季的 3.89 億美元倍增至 8.08 億美元。Futurum Equities 首席市場策略師 Shay Boloor 分析指出，雖然高額支出可能在短期內影響投資情緒，但這是支撐 EPYC CPU 與 Helios 系統雙引擎增長、建立產能的必要投入。

市場期待與保守指引的落差

針對市場反應，Futurum Group 執行長 Daniel Newman 評論認為，AMD 的財報表現其實相當穩健，但市場期待的是由 Helios 平台驅動的「爆炸性指引」，而 AMD 一貫採取相對保守的預測風格。

Moor Insights & Strategy 創辦人 Patrick Moorhead 則建議投資人保持耐心，因為 Helios 的出貨才剛開始，預計在第四季才會對營收有更明顯的貢獻。