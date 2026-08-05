鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-08-05 15:10

日本勞動省周三 (5 日) 公佈的最新數據顯示，受惠於強勁的企業獲利與持續緊俏的勞動力市場，日本薪資增長勢頭穩健，進一步強化了市場對日本銀行在未來幾個月再次升息的預期。

日本薪資連六月增長 勞動力市場緊俏強化日銀升息預期(圖:shutterstock)

數據顯示，日本 6 月名目薪資年增 3.4%，符合經濟學家預期，這也是名目薪資連續第五個月增幅超過 3%，創下 34 年來最長的紀錄。特別是，調整通膨後的實質薪資成長了 1.6% 至 1.7%，不僅連續第六個月上揚，更寫下 2021 年以來最長的連漲紀錄。

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其中，6 月的名目薪資的加速，顯示薪資成長的動力已從波動較大的獎金 (一次性支付) 轉向更具持續性的固定薪資。這種結構性轉變正是日本銀行長期觀察的重點，認為這代表通膨正逐漸由需求驅動，而非單純的成本推升。

薪資的強勁表現主要反映了今年「春鬥」薪資談判的豐碩成果。日本最大工會聯合會 (Rengo) 爭取到超過 5% 的加薪，而大型企業如經團連 (Keidanren) 成員的平均加薪幅度更達到 5.4%。此外，超過 70% 的企業表示，加薪的主要動力是為了在緊俏的勞動力市場中招募與留住人才。

日本銀行總裁植田和男在近期的記者會中展現出鷹派立場，警示價格上行的風險正在加劇。

分析師認為，穩健的薪資增長讓日銀更有底氣維持政策正常化路徑，升息時機最快可能落在 9 月，或者不遲於今年 12 月。此外，日本政府近期與美國協調干預匯市以支撐日元，也強化了市場對於政策提前調整的預期。

儘管薪資漲勢亮眼，但食品價格通膨仍維持在高點，讓一般家庭對生活成本感到憂心。為減緩民眾壓力，日本政府計畫從明年 4 月起暫時調降食品銷售稅，並向低收入戶發放補貼。