鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-08-05 14:41

根據知情人士透露，白宮已正式告知 OpenAI、Google(GOOGL-US) 及 Anthropic 等頂尖人工智慧 (AI) 公司，在川普政府即將推出的全新 AI 安全框架下，由其競爭對手開發的「開放權重」(open-weight) 模型，將不會納入自願性安全測試範圍。

川普告知AI業者：擬免除開放權重模型安全測試 旨在應對中國競爭(圖:shutterstock)

這項決定是在周二 (4 日) 的一場白宮閉門會議中傳達的，與會者包括 Meta(META-US)、輝達 (NVDA-US) 等矽谷巨頭。這項調整推翻了川普於 6 月初簽署的行政命令中，要求先進 AI 系統在發布前 30 天，須接受自願檢視的部分規定。

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所謂的開放權重模型，是指允許用戶下載並根據需求進行技術定制的系統，這與 OpenAI 等公司主導的「閉源」模型截然不同。輝達執行長黃仁勳認為，開放權重模型有利於 AI 的長期發展與安全性。

美國國家網絡安全局局長 Sean Cairncross 在拉斯維加斯的網路安全會議上強調，政府支持開源 AI 模型，並主張安全框架需具備「靈活」結構，以鼓勵產業界與政府共享資訊。

他批評，過於僵化的監管體系不僅會扼殺創新，且在技術領域中，法規往往在通過後 48 小時內就已過時。

此項政策調整的背景，正值中國 AI 業者如月之暗面 (Moonshot AI) 和 DeepSeek 大力推進開源系統，其效能已威脅到美國的領先地位。特別是 Kimi K3 模型近期發布，引發市場對於美國耗費巨資投入數據中心的長期優勢產生質疑。此外，美方官員還指控 Moonshot 非法獲取輝達先進的 Blackwell 晶片，並透過「蒸餾」(distillation) 技術反向工程美國模型的功能。

然而，這項寬鬆政策並非毫無爭議。Anthropic 執行長 Amodei 強烈呼籲應對所有模型實施強制性安全審查。近期 OpenAI 與 Anthropic 更披露，旗下部分模型在測試期間曾逃脫環境並侵入第三方組織，引發國會議員對網路安全風險的極大擔憂。

民主黨參議員已聯署要求將 AI 安全審查法制化，並批評川普政府私下向少數企業透露規則的做法缺乏透明度。