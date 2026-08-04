鉅亨網編譯許家華
印度政府宣布，將出售國營印度人壽保險公司 (Life Insurance Corporation of India，LIC) 最多 6.5% 股權，售股價格較周一收盤價折價約 10%，預計最高可募得 3140 億盧比(約 33 億美元)，以推動國營企業釋股計畫，並符合監管機關對最低公眾持股比率的要求。
根據 LIC 周一提交至印度證券交易所的公告，本次公開出售 (Offer for Sale，OFS) 基本規模為出售 2.5% 股權，另設有額外出售 4% 股權的選擇權，若全數出售，政府最高可募得 3140 億盧比(約 33 億美元)。
此次售股價格訂為每股 382 盧比，公開申購將於周二開始、周三截止。
目前印度政府仍持有 LIC 約 96.5% 股權，依照監管規定，須於 2032 年前將持股降至 75%，以符合最低公眾持股比率 (Minimum Public Shareholding) 要求，因此未來仍須持續出售部分持股。
LIC 是印度最大的壽險公司，依保費收入計算，市占率超過 56%。截至 2026 年 3 月底，該公司管理資產規模 (AUM) 達 57.29 兆盧比，約合 6000 億美元，在印度金融市場占有舉足輕重地位。
印度政府早在 2022 年便透過首次公開發行 (IPO) 出售 LIC 3.5% 股權，當時募資逾 27 億美元，為當時印度資本市場規模最大的 IPO 之一。
股價表現方面，今年以來，印度 Nifty 50 指數累計下跌 5.25%，LIC 股價則僅小跌約 0.5%，相對大盤展現較佳抗跌能力。
除了 LIC 之外，印度政府今年稍早也陸續出售多家國營企業持股，包括 Cochin Shipyard、Indian Railways Finance Corp、NHPC 及 Coal India 等公司，根據印度財政部統計，相關釋股合計募得 2100 億盧比 (約 22 億美元)。
市場分析指出，印度政府近年的國企釋股多採折價發行方式，以提升市場承接意願、消化較大量股票供給，同時確保政府減持計畫順利完成。此次 LIC 以較收盤價折價約 10% 出售股份，也延續印度政府近年推動國營企業改革與擴大市場流通股比重的一貫策略。
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