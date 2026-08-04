鉅亨網編譯許家華 2026-08-04 10:44

印度政府宣布，將出售國營印度人壽保險公司 (Life Insurance Corporation of India，LIC) 最多 6.5% 股權，售股價格較周一收盤價折價約 10%，預計最高可募得 3140 億盧比(約 33 億美元)，以推動國營企業釋股計畫，並符合監管機關對最低公眾持股比率的要求。

根據 LIC 周一提交至印度證券交易所的公告，本次公開出售 (Offer for Sale，OFS) 基本規模為出售 2.5% 股權，另設有額外出售 4% 股權的選擇權，若全數出售，政府最高可募得 3140 億盧比(約 33 億美元)。

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此次售股價格訂為每股 382 盧比，公開申購將於周二開始、周三截止。

目前印度政府仍持有 LIC 約 96.5% 股權，依照監管規定，須於 2032 年前將持股降至 75%，以符合最低公眾持股比率 (Minimum Public Shareholding) 要求，因此未來仍須持續出售部分持股。

LIC 是印度最大的壽險公司，依保費收入計算，市占率超過 56%。截至 2026 年 3 月底，該公司管理資產規模 (AUM) 達 57.29 兆盧比，約合 6000 億美元，在印度金融市場占有舉足輕重地位。

印度政府早在 2022 年便透過首次公開發行 (IPO) 出售 LIC 3.5% 股權，當時募資逾 27 億美元，為當時印度資本市場規模最大的 IPO 之一。

股價表現方面，今年以來，印度 Nifty 50 指數累計下跌 5.25%，LIC 股價則僅小跌約 0.5%，相對大盤展現較佳抗跌能力。

除了 LIC 之外，印度政府今年稍早也陸續出售多家國營企業持股，包括 Cochin Shipyard、Indian Railways Finance Corp、NHPC 及 Coal India 等公司，根據印度財政部統計，相關釋股合計募得 2100 億盧比 (約 22 億美元)。