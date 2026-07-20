鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-20 13:30

由於原油價格再度飆升打擊了市場情緒，盧比一度跌至歷史低點附近，印度央行隨即介入外匯市場，以支撐盧比匯率。

盧比下跌逼近歷史低點 印度央行緊急進場干預(圖:shutterstock)

根據最新市場數據，盧比兌美元匯率周一 (20 日) 一度下跌 0.2%，至 96.4575，再次逼近 5 月底觸及的歷史低點 96.9650。基準 10 年期公債殖利率上漲 4 個基點，至 6.82%。

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由於美國與伊朗之間的衝突升級，導致脆弱的中東和平協議面臨考驗，布蘭特原油在過去兩周內上漲超過 20%，並於周一突破每桶 90 美元大關。由於原油占印度進口總額的三分之二以上，油價持續走高不僅加重了印度的貿易帳負擔，更引發投資人對通膨前景的擔憂，進而對外匯儲備造成沉重壓力。

面對匯率劇烈波動，印度央行 (RBI) 已積極介入。消息人士指出，央行已在離岸與在岸市場拋售美元以支撐盧比匯價。此外，當局早在 6 月 5 日便推出一系列政策以吸引外幣流入，包括放寬國內債券投資限制，以及鼓勵非居民印度人 (NRI) 進行美元存款。

雖然盧比匯率在 6 月下旬曾一度受政策激勵回升至 94.14 左右，但隨著油價再次轉強帶動美元需求，盧比本月已累計下跌約 1.7%。

巴克萊銀行 (Barclays) 策略師 Mitul Kotecha 等人指出，雖然印度政府與央行正加緊吸引外幣存款，但預計未來幾個月外幣非居民存款 (FCNR) 相關資金流入約為 250 億至 300 億美元，低於市場預期的 400 億至 500 億美元。