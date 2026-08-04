鉅亨網編輯林羿君 2026-08-04 08:50

彭博引述消息人士報導，印度總理莫迪政府預計本週將提出《所得稅法》修正案，將原本提供給代工製造商的稅務豁免期限，由原定的 2031 年延長至 2041 年。此項提案涵蓋手機、筆記型電腦、平板及伺服器等多類電子產品。

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一旦國會通過此提案，蘋果與谷歌等外商將能以自有資金為供應商購入生產或測試硬體，進而降低 iPhone 與 Pixel 等裝置的生產成本；而在現行架構下，上述設備通常由合約製造商自行採購，並將其成本轉嫁至生產總額中。

此政策再次展現莫迪政府將印度打造為全球供應鏈多元化替代重鎮、藉以抗衡中國製造的企圖心。

上個月，新德里政府宣布再投入 1.9 兆盧比（約 197 億美元），擴大國內晶片與智慧手機製造規模。過去 10 年來，印度已推出超過 260 億美元的產業激勵措施，成功吸引包括蘋果與三星電子在內的企業進駐，也帶動印度製造的 iPhone 出口大幅成長。