〈焦點股〉藥華藥美國ET藥證本月可望取證 股價喜登漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-08-05 11:45

藥華藥 (6446-TW) 旗下核心新藥 Ropeg 用於原發性血小板過多症 (ET) 治療的美國藥證，審查完成目標日期 (PDUFA) 為 8 月 30 日，取證在即，激勵藥華藥今 (5) 日強攻漲停，鎖住 1335 元。

藥華藥美國ET藥證本月可望取證，亮燈漲停。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

藥華藥今天早盤以 1245 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 1335 元，位居千金股第 36 名，並穩坐生技股王寶座，站穩所有均線，排隊委買單約 1000 張，成交量則超過 3000 張。

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除美國 ET 藥證取證在即，藥華藥也同步推進日本、中國及韓國藥證申請作業，相關審查程序持續進行中。另外，藥華藥日前也已完成向澳門藥物監督管理局申請 BESREMi(Ropeginterferon alfa-2b，Ropeg) 的「進口藥品預先許可」新增適應症，新增適應症為治療接受 hydroxyurea 治療後有抗藥性或無耐受性的 ET 成人病患。